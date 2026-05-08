Oficinas gratuitas unem arte e sustentabilidade em Vila Velha

O Parque Cultural Casa do Governador promove durante maio uma programação gratuita voltada para crianças, jovens e adultos. Por meio do projeto “Diálogos Socioambientais”, da Escola Viva de Artes (EVA), o espaço recebe oficinas criativas e uma roda de conversa aos domingos, unindo arte, educação e sustentabilidade.

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A programação começa no dia 10 de maio, às 10h30, com a oficina “Pássaros em Revoada: oficina criativa de cartonagem e pintura dos pássaros catalogados no parque”.

A educadora Julia Garcia conduz a atividade, inspirada na obra “Voar Doce Lar”, dos artistas Rick Rodrigues e Luccas Martins. Além disso, os participantes vão criar pássaros utilizando papelão e papel paraná, com base nas espécies apresentadas no “Guia de Aves da Mata de Caetés”. A classificação etária é a partir de 5 anos.

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Já no dia 17 de maio, também às 10h30, os educadores Gabriel Figueiredo e Mariana de Souza ministram a oficina “Cinéticas orgânicas: da coleta à forma, criando esculturas interativas a partir da natureza”.

Em diálogo com a exposição “Gabinete de Curiosidades #1: Raul Mourão”, os participantes desenvolvem esculturas utilizando galhos e materiais naturais coletados no próprio parque. A atividade tem classificação livre.

Roda de conversa

O calendário segue no dia 24 de maio, às 10h, com uma roda de conversa conduzida pelo artista e educador Valentim Faria. O encontro do grupo de pesquisa da EVA parte do texto “Sobre ser professor-artista-etc e vice-versa, ou como construir escolas de arte”, de Mônica Hoff Gonçalves.

Nesta atividade, voltada para maiores de 15 anos, as inscrições acontecem exclusivamente por formulário eletrônico disponível no perfil do parque no Instagram.

Assim, encerrando a programação, no dia 31 de maio, às 10h30, os educadores Henrique Nascimento e Mariana de Souza realizam a oficina “Erguendo com a terra: estruturas vivas baseadas em ‘Sutilezas do Tempo’”.

Desse modo, a proposta envolve a construção de pequenas casas em pau a pique utilizando barro e palitos de madeira. A idade mínima para participação é 15 anos.

Como participar

Para participar das oficinas, os interessados devem realizar inscrição presencial no local da atividade uma hora antes do início de cada encontro. Porém, as vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Contudo, a retirada de ingressos para visitar o parque não garante acesso às oficinas. Além disso, menores de 16 anos precisam estar acompanhados por um responsável.

Parque Cultural

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador funciona na Residência Oficial do Governo do Estado e reúne ações ligadas à arte, sustentabilidade e educação.

Assim, reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, o espaço possui 34 obras em seu acervo. Entre elas estão esculturas, instalações e projetos artísticos permanentes e temporários.

Com área de 93 mil metros quadrados, o parque funciona gratuitamente de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h. Nesse sentido, o espaço é gerido pelas Secretarias da Cultura e do Governo, por meio do Instituto ArteCidadania (IAC), e conta com patrocínio de empresas como EDP, Vale, Shell, Itaú, Banestes e ArcelorMittal.