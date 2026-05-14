Nirrô Emerick destaca avanço de obras de contenção e drenagem em Alegre

Nesta quinta-feira (14), o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, acompanhou de perto a obra de contenção na Rua José Alcure, próxima ao Cemitério Velho, que também contempla melhorias na Rua Altir Torres de Oliveira.

São mais de R$ 2 milhões em investimentos provenientes de emenda destinada em 2023 pela então deputada federal Dra. Soraya Manato, a intervenção vai garantir mais acessibilidade, segurança e proteção aos moradores das duas vias.

Além do muro de contenção, a obra também contará com serviços de drenagem, conduzindo corretamente as águas que antes causavam transtornos às residências da parte superior e direcionando o escoamento para as redes pluviais já existentes, com deságue no Rio Alegre.

A administração municipal também reforça que já realizou a pavimentação asfáltica em diversos trechos da Rua Emílio Marins, enquanto outro trecho segue em processo de licitação, também com recursos destinados pela ex-deputada Soraya Manato.