No Espírito Santo, presidente do TCU debate economia dos municípios
O encontro, que que conta com o apoio da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), marca a primeira edição do programa na região Sudeste do país e integra uma agenda nacional promovida pelo Tribunal de Contas da União
O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Vital do Rêgo participa nesta quinta-feira (7), das 9h às 18h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em Vitória, do “Diálogo Público – Espírito Santo”, evento que reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater temas estratégicos para a gestão e a economia dos municípios capixabas.
O encontro, que que conta com o apoio da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), marca a primeira edição do programa na região Sudeste do país e integra uma agenda nacional promovida pelo Tribunal de Contas da União com foco no fortalecimento da governança pública, na prevenção de irregularidades e na melhoria dos serviços oferecidos à população.
A programação foi organizada a partir das principais demandas enfrentadas pelos gestores municipais e dos desafios que impactam diretamente as finanças públicas no Espírito Santo.
Entre os temas previstos nos debates estão a captação de recursos federais, o financiamento de políticas públicas, a aplicação de recursos das chamadas “emendas PIX” e os impactos da reforma tributária na administração municipal.
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