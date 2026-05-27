Obras em Marataízes entram na reta final; trânsito segue interditado na Barra

A Prefeitura de Marataízes avança com as obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação no bairro Filemon Tenório, na Barra. A intervenção, executada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOU), entrou na fase final e deve ser concluída nas próximas semanas.

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De acordo com informações divulgadas pela administração municipal nesta quarta-feira (27), a previsão é de que a intervenção na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho seja finalizada em cerca de 15 dias. A entrega completa da obra, com inauguração oficial para a população, deve ocorrer em aproximadamente 30 dias.

O secretário municipal de Obras e Urbanismo, Rodrigo Dadda Lugão, afirmou que os trabalhos seguem em ritmo acelerado. Segundo ele, a conclusão da obra vai representar um avanço importante para a mobilidade urbana, infraestrutura e qualidade de vida dos moradores da Barra, além de solucionar um problema histórico da comunidade.

Enquanto os serviços seguem em execução, o trânsito na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho permanece interditado e desviado para vias alternativas da Barra. O trecho está sinalizado e conta com monitoramento constante da Guarda Civil Municipal (GCM).