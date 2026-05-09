Operação encontra irregularidades em postos de combustíveis no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo identificou irregularidades em postos de combustíveis durante a Operação Consumo Seguro, realizada entre terça-feira (5) e quinta-feira (7) em diferentes cidades do Espírito Santo.

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A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e integra uma mobilização nacional promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

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O objetivo da operação foi fiscalizar postos de gasolina para combater possíveis aumentos abusivos nos preços e verificar se os consumidores estavam recebendo a quantidade correta de combustível nas bombas.

No Espírito Santo, 14 postos de combustíveis foram fiscalizados com apoio do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Durante as inspeções, foram encontradas irregularidades em três estabelecimentos localizados em Cariacica, Vila Velha e Vitória, nos bairros Vasco da Gama, Aribiri e Ilha do Príncipe. Segundo a polícia, os postos entregavam menos gasolina do que o volume registrado nas bombas, causando prejuízo aos consumidores.

Os gerentes dos estabelecimentos foram levados à delegacia e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por negligência na manutenção dos equipamentos e infrações relacionadas à defesa do consumidor. Eles responderão em liberdade.