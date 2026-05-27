Orquestra Sinfônica leva concertos gratuitos a escolas do ES
As apresentações são simultâneas em duas escolas por dia, e contarão com solo das violinistas Jacqueline Lima e Karen Silva.
A Série Orquestra nas Escolas volta em junho e vai levar música, aprendizado e interação para vinte escolas da rede pública do Espírito Santo. A ação é realizada pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), em parceria com a Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu), dentro do eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Sob a regência dos maestros Helder Trefzger e Sanny Souza, as apresentações são simultâneas em duas escolas por dia, e contarão com solo das violinistas Jacqueline Lima e Karen Silva.
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Entre os dias 1º e 16 de junho, sempre às 10h, estudantes de escolas localizadas em bairros com alto índice de vulnerabilidade social, em Cariacica, Vila Velha e Vitória, vão receber apresentações didáticas da Oses diretamente nas quadras das unidades escolares.
Com um formato leve, interativo e pensado especialmente para o público jovem, os concertos aproximam os estudantes do universo da música de concerto. Durante as apresentações, músicos e maestro apresentam os instrumentos individualmente ou em pequenos grupos, permitindo que os alunos conheçam de perto os sons e características de cada um deles.
“A perspectiva da Oses é estimular a formação de público para a música erudita. Por isso, a opção pelo formato do concerto didático, que estabelece uma dinâmica interativa com a plateia e funciona como uma aula descontraída sobre o funcionamento da orquestra”, destaca o maestro Helder Trefzger.
No repertório, o público poderá ouvir desde obras de compositores clássicos até temas de filmes e melodias bastante conhecidas. Além das apresentações musicais, o maestro também conversa com os estudantes sobre as obras executadas e explica o papel de cada instrumento dentro da orquestra, despertando a curiosidade e incentivando o interesse pela música.
Notas sobre o repertório
A Série Orquestra nas Escolas, feita especialmente para os alunos das escolas públicas da Região Metropolitana da Grande Vitória trará, neste ano, obras clássicas, como Tritsch-Tratsch (Chit-Chat) Polka, escrita por Johann Strauss Jr (1825-1899) em 1858, após uma viagem à Rússia. Tritsch-Tratsch (ou bate papo), refere-se a uma boa conversa – ou até mesmo a uma fofoca, tudo recheado com muito humor e alegria.
Outro clássico presente nessa temporada é a célebre Marcha Turca, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), uma das melodias mais conhecidas de Mozart, o “Rondo alla Turca”, é na verdade o terceiro e último movimento de sua Sonata nº 11 para piano que ele compôs por volta dos 27 anos – possivelmente em 1783.
Na sequência teremos cinco temas de filmes de muito sucesso: Harry Potter, de John Williams (1932), a melodia “A time for us”, composta por Nino Rota (1911-1979) para o filme Romeo and Juliet, Titanic, de James Horner (1953-2015), a divertida melodia de A pantera cor de rosa, de Henry Mancini (1924-1994) e o vibrante tema de Piratas do Caribe, de Klaus Badelt (1967).
Completa o programa uma toada de congo do Espírito Santo, Madalena, aqui em versão sinfônica.
Serviço:
- 1º a 3 de junho | Série Orquestra nas Escolas | 10h
- 8 a 16 de junho | Série Orquestra nas Escolas | 10h
Helder Trefzger e Sanny Souza, regentes
Jacqueline Lima e Karen Silva, solistas
- Local: Escolas da Rede Pública do Espírito Santo
- Entrada gratuita
Repertório:
- Johann Strauss Jr
- Tritsch-Tratsch (Chit-Chat) Polka, Op. 214
- Wolfgang Amadeus Mozart
- Marcha turca
- John Williams
- Harry Potter
- Nino Rota
- A time for us, do filme Romeo and Juliet
- James Horner
- Titanic
- Henry Mancini
- The Pink Panther
- Klaus Badelt
- Piratas do Caribe
- Tradicional
- Madalena, congo do Espírito Santo
Confira a lista de escolas:
01/06
- EEEFM PROFª MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA
- R. Antônio Silverio Dias, s/n – Alto Laje, Cariacica
- CEEFMTI PROFESSOR JOSE LEAO NUNES
- Av. Perimetral – Vale da Esperança, Cariacica
02/06
- EEEFM FLORENTINO AVIDOS
- Av. Vitória Régia – Ibes, Vila Velha
- EEEFM ALZIRA RAMOS
- R. Principal, sn – Rio Marinho, Cariacica
03/06
- EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA
- R. Claricio Alves Ribeiro, 138 – Itangua, Cariacica
- EEEFM DR JOSÉ MOYSÉS
- R. Rio Itapemirim, Sn – Bela Vista, Cariacica
08/06
- EEEFM THEODOMIRO RIBEIRO COELHO
- Av. José, 533 – Novo Horizonte, Cariacica
- EEEFM ARY PARREIRAS
- Av. Fundão, s/n – Vila Capixaba, Cariacica
09/06
- CEEFTI GALDINO ANTONIO VIEIRA
- R. Paulo Neves, s/n – Santa Rita, Vila Velha
- CEEFMTI ASSISOLINA ASSIS ANDRADE
- R. São Salvador, s/n – Aribiri, Vila Velha
10/06
- EEEFM CATHARINA CHEQUER
- R. Alecrim, 100 – Novo México, Vila Velha
- EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO
- R. Mourisco, s/n – Glória, Vila Velha
11/06
- EEEM ORMANDA GONÇALVES
- R. Tadeu Rauta, s/n – Nova América, Vila Velha
- EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO
- Av. BNH, s/n – Parque Residencial Laranjeiras, Cariacica
12/06
- EEEM PROFESSOR AGENOR RORIS
- Av. João Mendes, s/n – Itaparica, Vila Velha
- EEEFM MÁRIO GURGEL
- Av. Marrocos, s/n – Jabaeté, Vila Velha
15/06
- EEEFM TERRA VERMELHA
- R. E, s/n – Terra Vermelha, Vila Velha
- EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA
- R. Eng Rubens Bley, 100 – Da Penha, Vitória
16/06
- CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAÚJO
- R. Otávio Borin, 570 – Cobilândia, Vila Velha
- CEEMTI SÃO PEDRO – DR. AGESANDRO DA COSTA PEREIRA
- R. Serafim Derenzi, 3115 – Inhanguetá, Vitória
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