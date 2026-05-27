Orquestra Sinfônica leva concertos gratuitos a escolas do ES

A Série Orquestra nas Escolas volta em junho e vai levar música, aprendizado e interação para vinte escolas da rede pública do Espírito Santo. A ação é realizada pela Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), em parceria com a Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu), dentro do eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Sob a regência dos maestros Helder Trefzger e Sanny Souza, as apresentações são simultâneas em duas escolas por dia, e contarão com solo das violinistas Jacqueline Lima e Karen Silva.

Leia também: Vila Velha recebe show gratuito do Fat Family neste sábado

Entre os dias 1º e 16 de junho, sempre às 10h, estudantes de escolas localizadas em bairros com alto índice de vulnerabilidade social, em Cariacica, Vila Velha e Vitória, vão receber apresentações didáticas da Oses diretamente nas quadras das unidades escolares.

Com um formato leve, interativo e pensado especialmente para o público jovem, os concertos aproximam os estudantes do universo da música de concerto. Durante as apresentações, músicos e maestro apresentam os instrumentos individualmente ou em pequenos grupos, permitindo que os alunos conheçam de perto os sons e características de cada um deles.

“A perspectiva da Oses é estimular a formação de público para a música erudita. Por isso, a opção pelo formato do concerto didático, que estabelece uma dinâmica interativa com a plateia e funciona como uma aula descontraída sobre o funcionamento da orquestra”, destaca o maestro Helder Trefzger.

No repertório, o público poderá ouvir desde obras de compositores clássicos até temas de filmes e melodias bastante conhecidas. Além das apresentações musicais, o maestro também conversa com os estudantes sobre as obras executadas e explica o papel de cada instrumento dentro da orquestra, despertando a curiosidade e incentivando o interesse pela música.

Notas sobre o repertório

A Série Orquestra nas Escolas, feita especialmente para os alunos das escolas públicas da Região Metropolitana da Grande Vitória trará, neste ano, obras clássicas, como Tritsch-Tratsch (Chit-Chat) Polka, escrita por Johann Strauss Jr (1825-1899) em 1858, após uma viagem à Rússia. Tritsch-Tratsch (ou bate papo), refere-se a uma boa conversa – ou até mesmo a uma fofoca, tudo recheado com muito humor e alegria.

Outro clássico presente nessa temporada é a célebre Marcha Turca, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), uma das melodias mais conhecidas de Mozart, o “Rondo alla Turca”, é na verdade o terceiro e último movimento de sua Sonata nº 11 para piano que ele compôs por volta dos 27 anos – possivelmente em 1783.

Na sequência teremos cinco temas de filmes de muito sucesso: Harry Potter, de John Williams (1932), a melodia “A time for us”, composta por Nino Rota (1911-1979) para o filme Romeo and Juliet, Titanic, de James Horner (1953-2015), a divertida melodia de A pantera cor de rosa, de Henry Mancini (1924-1994) e o vibrante tema de Piratas do Caribe, de Klaus Badelt (1967).

Completa o programa uma toada de congo do Espírito Santo, Madalena, aqui em versão sinfônica.

Serviço:

1º a 3 de junho | Série Orquestra nas Escolas | 10h

8 a 16 de junho | Série Orquestra nas Escolas | 10h

Helder Trefzger e Sanny Souza, regentes

Jacqueline Lima e Karen Silva, solistas

Local: Escolas da Rede Pública do Espírito Santo

Entrada gratuita

Repertório:

Johann Strauss Jr

Tritsch-Tratsch (Chit-Chat) Polka, Op. 214

Wolfgang Amadeus Mozart

Marcha turca

John Williams

Harry Potter

Nino Rota

A time for us, do filme Romeo and Juliet

James Horner

Titanic

Henry Mancini

The Pink Panther

Klaus Badelt

Piratas do Caribe

Tradicional

Madalena, congo do Espírito Santo

Confira a lista de escolas:

01/06

EEEFM PROFª MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA

R. Antônio Silverio Dias, s/n – Alto Laje, Cariacica

CEEFMTI PROFESSOR JOSE LEAO NUNES

Av. Perimetral – Vale da Esperança, Cariacica

02/06

EEEFM FLORENTINO AVIDOS

Av. Vitória Régia – Ibes, Vila Velha

EEEFM ALZIRA RAMOS

R. Principal, sn – Rio Marinho, Cariacica

03/06

EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA

R. Claricio Alves Ribeiro, 138 – Itangua, Cariacica

EEEFM DR JOSÉ MOYSÉS

R. Rio Itapemirim, Sn – Bela Vista, Cariacica

08/06

EEEFM THEODOMIRO RIBEIRO COELHO

Av. José, 533 – Novo Horizonte, Cariacica

EEEFM ARY PARREIRAS

Av. Fundão, s/n – Vila Capixaba, Cariacica

09/06

CEEFTI GALDINO ANTONIO VIEIRA

R. Paulo Neves, s/n – Santa Rita, Vila Velha

CEEFMTI ASSISOLINA ASSIS ANDRADE

R. São Salvador, s/n – Aribiri, Vila Velha

10/06

EEEFM CATHARINA CHEQUER

R. Alecrim, 100 – Novo México, Vila Velha

EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO

R. Mourisco, s/n – Glória, Vila Velha

11/06

EEEM ORMANDA GONÇALVES

R. Tadeu Rauta, s/n – Nova América, Vila Velha

EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Av. BNH, s/n – Parque Residencial Laranjeiras, Cariacica

12/06

EEEM PROFESSOR AGENOR RORIS

Av. João Mendes, s/n – Itaparica, Vila Velha

EEEFM MÁRIO GURGEL

Av. Marrocos, s/n – Jabaeté, Vila Velha

15/06

EEEFM TERRA VERMELHA

R. E, s/n – Terra Vermelha, Vila Velha

EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA

R. Eng Rubens Bley, 100 – Da Penha, Vitória

16/06