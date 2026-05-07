PF faz operação contra fraudes em licitações e mira ex-secretário de Obras no ES

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Desbaste, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre crimes contra a Administração Pública em São Mateus.

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Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual. Entre os alvos da operação está um ex-secretário municipal de Obras da gestão anterior da Prefeitura de São Mateus, suspeito de participação em um esquema de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam mídias digitais, documentos, veículos e joias. Segundo a Polícia Federal, os materiais recolhidos serão analisados para aprofundar as investigações e auxiliar na recuperação de valores desviados dos cofres públicos.

Ainda durante as diligências, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a PF, a operação busca interromper a atuação criminosa, fortalecer a coleta de provas e garantir a responsabilização dos envolvidos. Os investigados poderão responder por crimes como fraude à licitação, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.