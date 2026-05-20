Piúma promove Semana do MEI com oficinas e atendimentos gratuitos

A Prefeitura de Piúma realiza, até sexta (22), a Semana do MEI, com uma programação voltada para microempreendedores individuais do município. A iniciativa reúne oficinas, atendimentos e orientações gratuitas para fortalecer os pequenos negócios locais.

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As atividades começaram com atendimento do Sebrae na Sala do Empreendedor, além da Oficina de Fotografia para Empreendedores, realizada no Polo UAB.

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A programação segue nesta quarta-feira (20) com o Mutirão do MEI, das 9h às 16h, em frente à Casa do Cidadão. A ação busca facilitar o acesso a serviços e orientações para os empreendedores da cidade.

O encerramento acontece no dia 22 de maio com a Oficina de Nota Fiscal SENAR, voltada para MEIs, produtores rurais e pescadores. A capacitação será realizada às 9h, no Polo UAB.