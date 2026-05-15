Polícia Civil prende suspeito de tentar matar o sogro no Espírito Santo
A vítima foi socorrida em estado grave e permanece internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, realizou, nesta quinta-feira (14), a prisão em flagrante de um homem de 34 anos investigado por tentativa de homicídio ocorrida na noite dessa quarta-feira (13), no bairro Jucu, em Viana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação foi realizada após diligências investigativas conduzidas pela Polícia Civil que se deslocou até o bairro Ribeira, em Viana, onde localizou e efetuou a prisão do suspeito.
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De acordo com as investigações, o crime ocorreu na localidade conhecida como Mata Pau, quando a vítima, um homem de 60 anos, foi atingida por diversos golpes de arma branca. A vítima foi socorrida em estado grave e permanece internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Desde as primeiras horas desta quinta-feira (14), as equipes policiais realizaram diligências para localizar e prender o suspeito.
“A partir das primeiras apurações, os policiais civis conseguiram identificar a autoria e a motivação do crime, que teria sido provocado por uma desavença entre os envolvidos. Segundo as investigações, o suspeito é genro da vítima”, explicou o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Luiz Gustavo Ximenes.
O indivíduo foi conduzido ao DEHPP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
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