Polícia Civil prende três por tráfico de drogas em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na tarde desta terça-feira (5), mais uma fase da Operação “No Space”, voltada ao combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas em Marataízes, no Sul do Estado. A ação foi coordenada pelo delegado Thiago Gomes Viana e contou com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo e da Guarda Civil Municipal de Marataízes.

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Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, três pessoas foram presas em flagrante. Nas diligências, os policiais apreenderam porções de maconha já fracionadas e prontas para comercialização, além de celulares, um tablet, bicicletas e dinheiro em espécie. Em uma segunda ação, outros aparelhos celulares também foram recolhidos, sendo que um deles foi identificado como produto de furto.

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Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos tentou fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foi localizado em um imóvel vizinho. Outro investigado foi encontrado escondido em um estabelecimento comercial nas proximidades, após rastreamento em tempo real de tornozeleira eletrônica com apoio do setor de inteligência da Polícia Penal. Já um terceiro indivíduo resistiu à abordagem e entrou em confronto físico com os agentes, causando lesões durante a contenção.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, onde foram autuados em flagrante por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e resistência, permanecendo à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, a operação é resultado de meses de investigação e integra uma estratégia contínua de enfrentamento à criminalidade na região. As apurações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desarticular completamente os grupos criminosos que atuam no município.

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