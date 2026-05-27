Polícia Militar do ES abre concurso com mais de mil vagas e salário atrativo

A Polícia Militar do Espírito Santo publicou, nesta quarta-feira (27), o edital do novo concurso público com 1.008 vagas para os cargos de Soldado Combatente e Soldado Músico. O salário inicial pode chegar a R$ 5.713,99, além de auxílio-alimentação de R$ 800.

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O certame vai preencher 1.000 vagas para Soldado Combatente e outras oito para Soldado Músico. As inscrições começam no dia 8 de junho e seguem até 8 de julho, exclusivamente pelo site do Idecan. A taxa de participação custa R$ 130. As provas objetivas estão marcadas para 16 de agosto.

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Quem pode participar

Para participar, o candidato precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B e altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

Durante o Curso de Formação, o aluno soldado receberá R$ 2.010,40 de subsídio, além do auxílio-alimentação. Após a formação, o salário passa para R$ 5.713,99.

Como será o processo

O concurso contará com prova objetiva, redação, teste físico, avaliação psicológica, investigação social, exames de saúde e toxicológico. Os candidatos ao cargo de músico ainda passarão por prova prática de execução instrumental.

As provas para Soldado Combatente serão aplicadas em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Linhares, Colatina e Região Metropolitana da Grande Vitória.