Polícia prende dupla suspeita de extorsão em Marataízes

Dois homens, de 19 e 29 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (18), suspeitos de praticarem extorsão em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu na localidade conhecida como Buraca.

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De acordo com a Delegacia de Polícia de Marataízes, os suspeitos mantinham uma motocicleta Honda Biz 125 retida e exigiam o pagamento de R$ 600 para devolver o veículo às vítimas. Ainda segundo a polícia, os investigados teriam feito ameaças graves, afirmando que poderiam incendiar a moto e até atingir um familiar das vítimas caso o valor não fosse pago.

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A ocorrência foi registrada diretamente na unidade policial. Após receber as informações, equipes da Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal de Marataízes, iniciaram diligências imediatas até o endereço indicado pelas vítimas.

Durante a abordagem, os policiais localizaram a chave da motocicleta dentro da residência dos suspeitos. Já o veículo foi encontrado escondido em um terreno próximo, a cerca de 50 metros do imóvel.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. A autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante Delito e representou pela conversão da prisão em preventiva junto ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil destacou que atua com rapidez no combate a crimes de ameaça, extorsão e retenção ilegal de bens. A corporação também reforçou a importância de que vítimas denunciem situações semelhantes imediatamente às autoridades.

Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, de forma anônima e gratuita, ou diretamente para a Delegacia de Polícia de Marataízes, pelo telefone (27) 99986-3709.