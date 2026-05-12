Polícia prende integrante de facção criminosa do RJ em Marataízes

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), um integrante de facção criminosa foragido da Justiça do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Marataízes, em parceria com a 147ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco de Itabapoana.

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O preso foi identificado como Iuri Samuel Siqueira Gomes, de 24 anos, natural de São Francisco de Itabapoana. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única do município fluminense por envolvimento com tráfico de drogas.

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De acordo com a Polícia Civil, a captura foi resultado de um trabalho de inteligência e troca de informações entre as corporações dos dois estados. Após a identificação do paradeiro do suspeito em Marataízes, equipes da Polícia Civil capixaba localizaram e prenderam o homem no bairro Cidade Nova.

Segundo as investigações, Iuri é apontado como integrante da facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos) e considerado pelas autoridades um indivíduo de alta periculosidade. O mandado de prisão tem validade até março de 2037.

Ainda conforme a polícia, o suspeito possui um extenso histórico criminal no estado do Rio de Janeiro, com registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O sistema penitenciário fluminense aponta que ele já foi preso ao menos três vezes entre os anos de 2023 e 2024.

A Polícia Civil destacou que esta não é a primeira operação envolvendo integrantes da facção ADA na região sul do Espírito Santo. Em 2020, um dos líderes da organização criminosa, conhecido como “Buldogue”, também foi capturado em Marataízes.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça e aguardará audiência de custódia.