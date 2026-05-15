Polícia realiza ação para entrega de celulares roubados neste sábado (16) no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), realiza neste sábado (16) a sexta ação de 2026 do Projeto Recupera, voltada à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados. Para a ação deste sábado foram enviadas 715 intimações, sendo 50 celulares para restituir aos proprietários.



O Projeto Recupera é uma operação permanente que utiliza tecnologias avançadas de rastreamento, com o apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança. Criado em julho de 2024, o projeto já recuperou 1.302 aparelhos, sendo 242 somente neste ano.

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Além da devolução às vítimas, a iniciativa também contribui diretamente para o combate ao crime de receptação.



Recebi uma intimação por aplicativo. É verdadeira?

Essa é uma das dúvidas mais frequentes entre os cidadãos. A Polícia Civil esclarece que as intimações do Projeto Recupera são enviadas via WhatsApp, exclusivamente por número pertencente ao Governo do Espírito Santo:

(27) 3636-1236

Como funciona a intimação

O cidadão que estiver de posse de aparelho identificado como furtado ou roubado será intimado por mensagem, com: nome da pessoa intimada, data e horário para comparecimento, endereço da unidade policial e telefone para confirmação.

No comparecimento, é necessário apresentar documento oficial com foto. Caso a intimação não seja atendida, o cidadão poderá responder pelas implicações legais cabíveis. Ao realizar a entrega, será fornecido documento comprobatório de devolução.



Importante: mesmo que o celular tenha sido adquirido em loja, é necessário comparecer à Delegacia levando comprovantes de compra, como nota fiscal, conversas ou anúncios. O comparecimento é indispensável para evitar eventual responsabilização criminal indevida.

Devolução dos aparelhos recuperados

Os aparelhos localizados durante as ações do Projeto Recupera serão restituídos aos legítimos proprietários, que também são contatados pelos canais oficiais para agendamento da retirada.

Quando a devolução não ocorre imediatamente, os celulares são encaminhados aos Distritos Policiais responsáveis, onde permanecem à disposição mediante comprovação de propriedade.



Número do IMEI do celular

O número do IMEI, sigla para International Mobile Equipment Identity (em português, Identificação Internacional de Equipamento Móvel), é a identificação única do telefone celular e pode ser obtido de forma simples por diferentes meios. A maneira mais rápida é digitando *#06# no teclado de chamadas do aparelho, o que faz com que o número apareça automaticamente na tela. Além disso, o IMEI pode estar disponível na caixa original do aparelho ou na nota fiscal.

A Polícia Civil orienta que o cidadão anote e guarde esse número em local seguro, de preferência fora do próprio telefone, como em um e-mail, documento ou outro meio de fácil acesso, pois ele é fundamental para o registro de ocorrência, bloqueio do aparelho em caso de roubo ou furto e eventual recuperação do dispositivo.

A Polícia Civil não solicita qualquer pagamento, taxa ou depósito para devolução de aparelhos recuperados.

A Polícia Civil (PCES) reforça que não solicita qualquer pagamento, taxa ou depósito para a devolução de aparelhos recuperados. “As divulgações dos contatos oficiais têm o objetivo de oferecer segurança e transparência à população, assegurando que todas as comunicações relacionadas ao Projeto Recupera sejam facilmente verificáveis”, destacou o superintendente da SPRM, delegado Ícaro Ruginski.

Atenção: A PCES não solicita a entrega de aparelhos em locais que não sejam suas unidades policiais, nem autoriza o recolhimento por terceiros, como motoboys, motoristas de aplicativo ou serviços de entrega.

Canais de contato oficiais

Em caso de dúvidas, a PCES orienta que a população busque informações oficiais em suas unidades, acesse o site www.pces.es.gov.br ou entre em contato diretamente com a SPRM, responsável pelo projeto:

Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM)

Telefones: (27) 3198-5869 | (27) 98824-4647 | (27) 98824-4714

E-mail: [email protected]

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, bairro Santa Luíza, Vitória/ES

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.