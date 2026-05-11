Pontilhão de Ferro de Guaçuí pode ganhar reconhecimento histórico

O Projeto de Lei (PL) 214/2026 propõe reconhecer o Pontilhão de Ferro de Guaçuí como bem de relevante interesse histórico e cultural do estado. A iniciativa é do deputado Coronel Weliton (DC). Caso aprovada, a iniciativa permite que o bem receba medidas específicas de proteção, conforme a legislação estadual de patrimônio cultural.

Na justificativa da proposta, o autor destaca que a estrutura, construída no início do século 20, no centro da cidade, é um marco importante do desenvolvimento ferroviário e da formação urbana da região do Caparaó. O pontilhão desempenhou papel fundamental ao longo de décadas, integrando a antiga Estrada de Ferro Leopoldina, responsável por impulsionar a economia local, especialmente no transporte de pessoas, mercadorias e produtos agrícolas.

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O texto ressalta que, além da função logística no passado, a ponte carrega valor histórico, arquitetônico e simbólico para a população. “O local é parte da memória coletiva da cidade, representando um período significativo da expansão econômica e da mobilidade no interior capixaba”, explica o autor.

Além disso, o parlamentar defende que o reconhecimento oficial pode fortalecer o turismo histórico e cultural em Guaçuí, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município e para a preservação do patrimônio para as futuras gerações. O projeto será analisado pelas comissões de Justiça, Turismo, Cultura e Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

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