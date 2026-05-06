Praça Jerônimo Monteiro recebe ação sobre doença celíaca

Cachoeiro de Itapemirim recebe neste sábado (9) uma ação especial de conscientização sobre a doença celíaca. A programação acontecerá a partir das 9h, na Praça Jerônimo Monteiro, dentro da campanha Maio Verde, voltada à divulgação de informações e ao incentivo ao diagnóstico precoce da condição.

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A Associação dos Celíacos do Espírito Santo organiza a mobilização em parceria com estudantes do curso de Medicina da Faculdade Multivix. Além disso, a iniciativa conta com apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Saúde e Cultura e Turismo.

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Durante o evento, o público terá acesso a orientações sobre a doença celíaca, condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten. A programação inclui atividades educativas, acolhimento e promoção da saúde, com foco na conscientização e na melhoria da qualidade de vida das pessoas diagnosticadas.

Os acadêmicos de Medicina participarão da ação com atividades informativas e esclarecimento de dúvidas. Dessa forma, o evento busca aproximar o conhecimento científico da comunidade de maneira acessível e humanizada.

Mais ações

A programação contará com uma roda de conversa conduzida pela Dra. Ozília Darós, com o tema “O que é a Doença Celíaca?”. Além disso, Simone participará de um momento de relatos sobre a convivência com a condição. Já Júlia Gomes ministrará uma palestra com o tema “Você sabe o que é frutosemia?”.

A ação também oferecerá serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial e atendimento nutricional. Segundo os organizadores, a mobilização reforça a importância de políticas públicas voltadas ao cuidado e à inclusão de pessoas com restrições alimentares relacionadas ao glúten.

Além das atividades presenciais, a Associação dos Celíacos do Espírito Santo mantém um grupo de apoio destinado a pessoas diagnosticadas com a doença. Assim, o espaço reúne orientações, troca de experiências e informações especializadas, fortalecendo uma rede de acolhimento entre os participantes.

A campanha Maio Verde busca ampliar o debate sobre a doença celíaca e incentivar o acesso à informação. Com isso, a iniciativa pretende reduzir a desinformação e estimular o diagnóstico precoce, considerado essencial para o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.