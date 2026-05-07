Prazo para confirmar inscrição na Corrida de São Pedro termina neste sábado

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim mantém até este sábado (9) a entrega das fraldas geriátricas para confirmação da inscrição da tradicional Corrida de São Pedro. A ação acontece no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães, das 9h às 16h.

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Por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), o município orienta os atletas inscritos a comparecerem ao local com documento oficial com foto, comprovante de inscrição e um pacote de fralda geriátrica nos tamanhos G ou GG. Contudo, no caso da Corrida Kids, os participantes devem doar leite.

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Além disso, a Semesp informou que terceiros também podem realizar a entrega. Entretanto, será necessário apresentar o comprovante de inscrição do atleta e uma foto ou cópia do documento oficial.

A tradicional Corrida de São Pedro ocorrerá no dia 21 de junho. A concentração dos atletas começará às 6h, enquanto a largada está marcada para as 7h. O evento reúne esporte, integração e solidariedade, sendo considerado um dos mais tradicionais do município. Já a Corrida Kids acontecerá no sábado (20).

A organização também reforçou que os inscritos que não entregarem a doação obrigatória terão a inscrição cancelada.

Os participantes podem consultar o regulamento completo e outras orientações na área de Gestão Esportiva do portal oficial da Prefeitura de Cachoeiro.

Local de entrega

Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães

Rua: Brahim Antônio Seder, nº 96/102 – 2º andar – Centro