Prazo para confirmar inscrição na Corrida de São Pedro termina neste sábado
A tradicional Corrida de São Pedro ocorrerá no dia 21 de junho.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim mantém até este sábado (9) a entrega das fraldas geriátricas para confirmação da inscrição da tradicional Corrida de São Pedro. A ação acontece no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães, das 9h às 16h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), o município orienta os atletas inscritos a comparecerem ao local com documento oficial com foto, comprovante de inscrição e um pacote de fralda geriátrica nos tamanhos G ou GG. Contudo, no caso da Corrida Kids, os participantes devem doar leite.
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Além disso, a Semesp informou que terceiros também podem realizar a entrega. Entretanto, será necessário apresentar o comprovante de inscrição do atleta e uma foto ou cópia do documento oficial.
A tradicional Corrida de São Pedro ocorrerá no dia 21 de junho. A concentração dos atletas começará às 6h, enquanto a largada está marcada para as 7h. O evento reúne esporte, integração e solidariedade, sendo considerado um dos mais tradicionais do município. Já a Corrida Kids acontecerá no sábado (20).
A organização também reforçou que os inscritos que não entregarem a doação obrigatória terão a inscrição cancelada.
Os participantes podem consultar o regulamento completo e outras orientações na área de Gestão Esportiva do portal oficial da Prefeitura de Cachoeiro.
Local de entrega
Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães
Rua: Brahim Antônio Seder, nº 96/102 – 2º andar – Centro
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