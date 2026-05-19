Pré-Enem 2026: inscrições abertas para aulões presenciais de Redação

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio e das 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual de Ensino terão acesso, no dia 30 de maio, aos aulões presenciais de Redação do curso preparatório Pré-Enem Espírito Santo 2026.

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A ação é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), com foco na preparação dos estudantes para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Ao todo, serão realizados 14 aulões presenciais em unidades polo da Rede Estadual. Com duração de três horas, cada encontro será voltado ao desenvolvimento do tema de redação conforme previsto no cronograma de atividades do curso preparatório com a plataforma de produção de textos.

Na primeira hora, um professor apresentará a temática por meio de aula expositiva dialogada, com possibilidade de uso de curtas-metragens e realização de debates. Nas duas horas seguintes, o professor de Redação trabalhará técnicas de organização de ideias, estrutura textual e coesão, relacionando a produção do texto às cinco competências avaliadas pelo Enem.

Para a gerente de Ensino Médio Endy Albuquerque, o primeiro aulão marca o início de uma etapa importante da preparação dos estudantes. “O primeiro aulão de Redação é o ponto de partida para fortalecer o desempenho dos estudantes no Enem. O objetivo é oferecer ferramentas técnicas e repertório cultural, assegurando que o estudante da rede estadual se sinta preparado e confiante para ingressar no Ensino Superior, transformando seu potencial em resultados reais”, destacou.

Cronograma

Os aulões acontecerão em diferentes municípios, com inscrições disponibilizadas por meio de link a ser solicitado ao líder de turma. O formulário só poderá ser acessado com o e-mail institucional do estudante e as vagas são limitadas.