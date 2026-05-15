Escolas do ES podem se inscrever no Prêmio Nacional de Educação Fiscal

A Secretaria da Educação (Sedu) anuncia que estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2026, voltado a projetos que contribuam para a compreensão ou disseminação da Educação Fiscal. As escolas interessadas podem inscrever suas iniciativas até o dia 30 de junho de 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A categoria Escolas contempla instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, públicas ou privadas. As três melhores iniciativas selecionadas receberão o troféu Prêmio Nacional de Educação Fiscal e premiação em dinheiro.

Leia também: Espírito Santo alcança dez mil perfis inseridos no Banco de Perfis Genéticos da PC

O primeiro lugar receberá R$ 15 mil; o segundo, R$ 10 mil; e o terceiro, R$ 7 mil. As escolas vencedoras receberão a premiação em Brasília, no fim do ano.

Podem ser inscritos projetos que abordem temas como conceitos tributários básicos, função social dos tributos, importância da receita pública para a vida em sociedade, combate à sonegação e à corrupção fiscal, cumprimento das obrigações tributárias, uso da nota ou cupom fiscal, acompanhamento das contas públicas, transparência, qualidade do gasto público, preservação do patrimônio público e combate ao vandalismo.

A iniciativa busca incentivar práticas pedagógicas relacionadas à cidadania fiscal, ao controle social e ao zelo pelos bens públicos, promovendo a participação das escolas em ações voltadas à formação cidadã.

Todas as informações sobre o concurso, incluindo regulamento e formulário de inscrição, estão disponíveis no site oficial do prêmio. Para acessar, clique AQUI.