Prefeitura de Alegre anuncia contratação de MEIs que trabalham com ar-condicionado

A Prefeitura de Alegre anunciou, nesta quarta-feira (27), uma nova oportunidade para microempreendedores individuais (MEIs) que atuam com instalação e manutenção de ar-condicionado. A demanda foi publicada na plataforma Contrata+Brasil e contempla serviços na sede da prefeitura e também no Centro de Inovação e Empreendedorismo do município.

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De acordo com a administração municipal, os profissionais interessados devem demonstrar interesse até o dia 2 de junho de 2026. O serviço inclui instalação e reparo de equipamentos de ar-condicionado, com prazo de execução até 17 de junho. O pagamento será realizado via transferência bancária em até cinco dias após a conclusão do trabalho.

A iniciativa busca ampliar a participação de pequenos negócios nas contratações públicas, reduzindo a burocracia e facilitando o acesso de MEIs às oportunidades oferecidas pelo poder público. A proposta do programa é aproximar trabalhadores autônomos e microempreendedores das demandas de órgãos municipais, estaduais e federais.

A Prefeitura de Alegre orienta que os interessados realizem o cadastro no portal do Contrata+Brasil para participar das oportunidades disponíveis. A expectativa é fortalecer o empreendedorismo local e gerar mais oportunidades de renda para profissionais do município e da região.