Prefeitura do Sul do ES é alvo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado

Um grupo de 28 auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) saiu, neste domingo (3), para fiscalização multidisciplinar nos municípios de Mimoso do Sul e Conceição da Barra. O grupo foi dividido em 14 equipes e analisaram diferentes áreas.

Em Mimoso do Sul, as equipes concentraram as atividades nas secretarias da Fazenda (Contabilidade), Educação, Obras, Meio Ambiente, além de acompanhar os trabalhos em unidades básicas de saúde e escolas de ensino infantil.

Já em Conceição da Barra os trabalhos vão acontecer na Câmara Municipal, no Instituto de Previdência, e nas secretarias de Assistência Social, Administração, Educação, Obras e Fazenda (Tributação).

“É muito comum o Tribunal analisar cada setor de forma individualizada. Agora, com essa abordagem multidisciplinar, queremos uma ação mais integrada para termos um olhar mais ampliado e sistêmico da administração municipal”, comentou a secretária Geral de Controle Externo, Simone Velten.

A escolha desses dois municípios para iniciar o ciclo de auditoria multidisciplinar ponderou aspectos de materialidade, relevância, risco, oportunidade e, principalmente, o lapso temporal da última fiscalização realizada presencialmente.

A expectativa é que os 78 municípios capixabas passem pelo processo de fiscalização integrada.