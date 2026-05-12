Previsão do tempo: frio continua e chuva atinge cidades do ES

A previsão do tempo para esta terça-feira (12) indica mudanças nas condições climáticas em todo o Espírito Santo devido à atuação de uma frente fria vinda do mar.

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Segundo o Incaper, há possibilidade de chuva em alguns momentos do dia na Grande Vitória, no Sul do Estado e na Região Serrana. Além disso, o norte capixaba terá aumento de nebulosidade e previsão de chuva ao longo do dia.

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Ainda de acordo com o instituto, as temperaturas devem apresentar uma leve queda em todas as regiões do Estado.

Confira a previsão por região

Grande Vitória:

Muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Região Sul:

Muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Região Serrana:

Muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte:

Aumento de nuvens e chuva a partir do final da tarde. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste:

Aumento de nuvens e chuva a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Região Nordeste: