Previsão do tempo: quinta-feira terá chuva rápida e calor no Espírito Santo
Chuvas rápidas atingem o litoral pela manhã, enquanto o interior do estado segue com tempo firme e temperaturas elevadas
A quinta-feira (7) será de chuva fraca no litoral norte e na Grande Vitória durante a madrugada e a manhã. Isso ocorre porque a umidade transportada pelos ventos costeiros pode provocar instabilidades na região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Incaper, nas demais áreas do Espírito Santo, o ar seco associado a um sistema de alta pressão deve manter o tempo aberto ao longo do dia.
Leia também: Alerta de acumulado de chuva coloca cidades do ES em atenção
Por fim, as temperaturas permanecem elevadas, e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.
Confira a previsão completa
Na Grande Vitória:
- Chuva rápida entre a madrugada e manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30°C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
Região Sul:
- Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Por fim, nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Serrana:
- Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Contudo, nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Norte:
- Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.
Região Noroeste:
- Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Assim, em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.
Região Nordeste:
- Chuva fraca na madrugada e manhã no litoral, sem chuva nas demais áreas. Vento de fraco a moderado no litoral. Entretanto, a temperatura mínima será de 20 °C e máxima de 31 °C.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726