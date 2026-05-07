Previsão do tempo: quinta-feira terá chuva rápida e calor no Espírito Santo

A quinta-feira (7) será de chuva fraca no litoral norte e na Grande Vitória durante a madrugada e a manhã. Isso ocorre porque a umidade transportada pelos ventos costeiros pode provocar instabilidades na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Incaper, nas demais áreas do Espírito Santo, o ar seco associado a um sistema de alta pressão deve manter o tempo aberto ao longo do dia.

Leia também: Alerta de acumulado de chuva coloca cidades do ES em atenção

Por fim, as temperaturas permanecem elevadas, e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória:

Chuva rápida entre a madrugada e manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30°C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Região Sul:

Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Por fim, nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana:

Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Contudo, nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte:

Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Região Noroeste:

Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Assim, em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste: