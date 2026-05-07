Cidades

Previsão do tempo: quinta-feira terá chuva rápida e calor no Espírito Santo

Chuvas rápidas atingem o litoral pela manhã, enquanto o interior do estado segue com tempo firme e temperaturas elevadas

previsão do tempo no ES terça-feira
Foto: Freepik

A quinta-feira (7) será de chuva fraca no litoral norte e na Grande Vitória durante a madrugada e a manhã. Isso ocorre porque a umidade transportada pelos ventos costeiros pode provocar instabilidades na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Incaper, nas demais áreas do Espírito Santo, o ar seco associado a um sistema de alta pressão deve manter o tempo aberto ao longo do dia.

Leia também: Alerta de acumulado de chuva coloca cidades do ES em atenção

Por fim, as temperaturas permanecem elevadas, e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória:

  • Chuva rápida entre a madrugada e manhã, com abertura de nuvens ao longo do dia. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30°C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Região Sul:

  • Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Por fim, nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana:

  • Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Contudo, nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte:

  • Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Região Noroeste:

  • Poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Assim, em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste:

  • Chuva fraca na madrugada e manhã no litoral, sem chuva nas demais áreas. Vento de fraco a moderado no litoral. Entretanto, a temperatura mínima será de 20 °C e máxima de 31 °C. 

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoIncaperPrevisão do tempo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por