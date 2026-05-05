Tempo firme avança no ES, mas litoral ainda tem chuva fraca
Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva.
O tempo começa a mudar no Espírito Santo nesta terça-feira. A instabilidade perde intensidade ao longo do dia. Ainda assim, há previsão de chuva fraca no início da manhã, principalmente na Região Nordeste, na Grande Vitória e no litoral sul.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. Além disso, as temperaturas seguem amenas, sobretudo na metade sul do Estado, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.
Na Grande Vitória, o céu varia entre nublado e parcialmente aberto. Em alguns momentos, pode ocorrer chuva fraca. As temperaturas ficam entre 20 °C e 27 °C, enquanto em Vitória os termômetros variam de 21 °C a 26 °C.
Leia também: Frente fria muda o tempo no ES e traz chuva para Sul do ES
Já na Região Sul, o cenário é semelhante: o litoral pode registrar chuva leve ao longo do dia, porém, no interior, o tempo permanece estável. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 17 °C e a máxima chega a 26 °C. Nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 13 °C e 22 °C.
Outras regiões
Por outro lado, na Região Serrana, o tempo segue firme. O dia terá variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 17 °C e 24 °C nas áreas mais baixas, enquanto nas regiões altas variam de 14 °C a 19 °C.
Da mesma forma, as regiões Norte e Noroeste não devem registrar chuva. No Norte, os termômetros marcam mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Já no Noroeste, as temperaturas seguem no mesmo padrão, embora cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo registrem mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.
Por fim, na Região Nordeste, o tempo ainda apresenta maior instabilidade. O céu varia ao longo do dia e há previsão de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas ficam entre 21 °C e 27 °C. Enquanto isso, os ventos continuam soprando com intensidade fraca a moderada no litoral, reforçando a sensação de clima mais ameno em todo o Estado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726