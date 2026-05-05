Tempo firme avança no ES, mas litoral ainda tem chuva fraca

O tempo começa a mudar no Espírito Santo nesta terça-feira. A instabilidade perde intensidade ao longo do dia. Ainda assim, há previsão de chuva fraca no início da manhã, principalmente na Região Nordeste, na Grande Vitória e no litoral sul.

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Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. Além disso, as temperaturas seguem amenas, sobretudo na metade sul do Estado, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Na Grande Vitória, o céu varia entre nublado e parcialmente aberto. Em alguns momentos, pode ocorrer chuva fraca. As temperaturas ficam entre 20 °C e 27 °C, enquanto em Vitória os termômetros variam de 21 °C a 26 °C.

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Já na Região Sul, o cenário é semelhante: o litoral pode registrar chuva leve ao longo do dia, porém, no interior, o tempo permanece estável. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 17 °C e a máxima chega a 26 °C. Nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 13 °C e 22 °C.

Outras regiões

Por outro lado, na Região Serrana, o tempo segue firme. O dia terá variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 17 °C e 24 °C nas áreas mais baixas, enquanto nas regiões altas variam de 14 °C a 19 °C.

Da mesma forma, as regiões Norte e Noroeste não devem registrar chuva. No Norte, os termômetros marcam mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Já no Noroeste, as temperaturas seguem no mesmo padrão, embora cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo registrem mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o tempo ainda apresenta maior instabilidade. O céu varia ao longo do dia e há previsão de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas ficam entre 21 °C e 27 °C. Enquanto isso, os ventos continuam soprando com intensidade fraca a moderada no litoral, reforçando a sensação de clima mais ameno em todo o Estado.