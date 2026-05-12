PRF apreende arma e mais de R$ 130 mil durante perseguição na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma arma de fogo, munições e mais de R$ 136 mil em espécie durante uma abordagem realizada na manhã desta terça-feira (12), na BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

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A ocorrência foi registrada por volta das 6h20, no quilômetro 76 da rodovia, após os policiais flagrarem uma caminhonete VW/Saveiro realizando uma ultrapassagem proibida em trecho com faixa dupla contínua e limitador de velocidade.

Segundo a PRF, ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o motorista desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. O acompanhamento tático seguiu por vias da região até que o veículo entrou em uma estrada de terra sem saída, onde foi interceptado pelos agentes.

Durante a abordagem, o condutor, que se identificou como empresário e produtor rural, afirmou inicialmente que não transportava nenhum material irregular. No entanto, durante as buscas no veículo, os policiais encontraram uma pistola Glock G25, calibre .380, com 19 munições intactas.

Além da arma, foram apreendidos dois talões de cheque e a quantia de R$ 136.405,20 em dinheiro. De acordo com a PRF, o homem não apresentou documentação que comprovasse a origem lícita da arma e do valor transportado.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de São Mateus, onde o caso seguirá sob investigação.