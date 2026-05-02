PRF autua quase 500 motoristas por excesso de velocidade no ES durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriado do Dia do Trabalho e flagrou centenas de infrações de trânsito.

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De acordo com o balanço parcial da operação, 495 condutores foram autuados por excesso de velocidade. Além disso, outros 155 motoristas foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas — uma das principais causas de acidentes graves nas estradas.

As fiscalizações ocorrem diariamente em pontos considerados críticos, com foco na prevenção de acidentes e na redução da gravidade das ocorrências.

A Operação Dia do Trabalho da PRF segue em andamento até a meia-noite deste domingo, com reforço no policiamento e uso de radares em trechos estratégicos.

Fiscalização reforçada nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal alerta que o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas estão entre os comportamentos mais perigosos no trânsito, aumentando significativamente o risco de colisões.

Durante o feriado prolongado, o fluxo de veículos nas rodovias do Espírito Santo tende a crescer, o que exige ainda mais atenção dos motoristas.