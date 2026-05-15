PRF prende dois foragidos em menos de 30 minutos no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto em um intervalo de cerca de 30 minutos, na noite desta quinta-feira (14), em abordagens realizadas nos municípios de Linhares e João Neiva.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 18h, no km 152 da BR-101, em Linhares. A ação aconteceu após um pedido de apoio da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Aracruz, que informou que um homem com mandado de prisão em aberto estaria em um ônibus que transportava funcionários para a cidade de Aracruz.

Diante das informações, equipes da PRF e da Polícia Civil realizaram a abordagem do veículo. Durante a fiscalização, os policiais localizaram o suspeito no interior do ônibus e confirmaram a existência do mandado judicial após consulta aos sistemas de segurança. Em seguida, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Aracruz.

Pouco tempo depois, cerca de 30 minutos mais tarde, outra prisão foi efetuada no km 0,1 da BR-259, em João Neiva. Durante uma operação de rotina do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia da PRF da Serra, os agentes abordaram um caminhão para fiscalização.

Ao consultar os sistemas de segurança pública, os policiais constataram que o motorista possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento. A ordem judicial havia sido expedida em 4 de março de 2026 pela Vara Única da Comarca de Aimorés, em Minas Gerais, pelo crime de ameaça contra mulher. A confirmação ocorreu por meio do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Após a confirmação, o condutor foi detido e levado para a 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz, onde foram realizados os procedimentos legais.