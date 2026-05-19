PRF recupera motos clonadas em menos de 12 horas na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas clonadas em um intervalo de aproximadamente 12 horas durante ações de fiscalização realizadas nesta segunda-feira (18), no município da Serra, no Espírito Santo. Os veículos apresentavam sinais identificadores adulterados e possuíam registros de furto.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h20, durante patrulhamento do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF. Os agentes abordaram uma motocicleta Honda XRE 190, de cor prata, com placas aparentes de Aracruz.

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Durante a fiscalização, os policiais identificaram inconsistências nos sinais do veículo e realizaram uma análise detalhada. Após a verificação técnica, foi constatado que a motocicleta original era uma Honda XRE 190 SE, ano 2020, registrada em Viana, com restrição de furto desde junho de 2021, na Serra.

Foto: Divulgação/PRF

A condutora informou que havia comprado o veículo há cerca de dois meses por meio de um anúncio em uma plataforma de vendas online. Segundo ela, o valor negociado foi de R$ 12 mil, sendo parte paga em dinheiro e o restante parcelado.

Já a segunda recuperação aconteceu por volta das 23h30, durante outra ação de patrulhamento. A equipe abordou uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor vermelha, com placas aparentes de Cariacica.

Após consulta aos sistemas e análise dos sinais identificadores, os policiais descobriram que o veículo original era uma Honda CG 150 Fan, ano 2012, com registro de furto em Vitória, no dia 30 de abril deste ano.

O condutor informou que a motocicleta pertencia ao tio dele, apontado como o verdadeiro proprietário do veículo.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra, onde os casos seguirão sob investigação.