Primeira onda de frio de 2026 atinge o ES

A primeira onda de frio de 2026 começa a impactar o Espírito Santo a partir desta segunda-feira (11). Apesar de chegar com menor intensidade, a massa de ar polar já provoca mudanças no clima.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Climatempo, o sistema é o mais forte registrado neste ano até o momento. Ele avançou pelo país desde a última sexta-feira (8) e deve atuar até terça-feira (12).

Leia também: Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas

No Espírito Santo, os efeitos serão mais perceptíveis entre segunda e terça-feira. Nesse período, as temperaturas caem e o tempo fica mais nublado, inclusive na Grande Vitória.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva para 22 municípios do Sul capixaba. O aviso indica acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h.

Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves é considerado baixo. Ainda assim, há possibilidade de alagamentos pontuais e quedas de galhos.

De acordo com o Incaper, a passagem de uma frente fria pelo mar favorece a instabilidade em todo o Estado. Assim, há previsão de chuva em diferentes regiões ao longo do dia.

Nas áreas serranas, o frio deve ser mais intenso. As temperaturas podem chegar a 13°C nas regiões mais altas, enquanto outras áreas registram clima mais ameno.

Por fim, a tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de quarta-feira (13). Isso ocorre à medida que o ar frio perde força e se afasta da região.