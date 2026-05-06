Procon de Cachoeiro alerta sobre direitos em ingressos de shows

Quem acompanha o cenário musical no Brasil percebe o crescimento dos grandes eventos que movimentam multidões em diferentes regiões do país. Recentemente, Roberto Carlos reuniu milhares de fãs em Cachoeiro de Itapemirim durante um show especial no Parque de Exposições em comemoração aos seus 85 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além da grande procura presencial, muitos consumidores garantiram presença no evento por meio da compra antecipada de ingressos em plataformas digitais. Atualmente, essa modalidade se tornou uma alternativa prática para quem deseja evitar filas e assegurar lugar em apresentações concorridas.

Leia também: Procon de Vitória aponta variação de até 176% em itens básicos

Contudo, a antecedência também gera dúvidas entre os consumidores. Afinal, o que acontece quando o show é cancelado, adiado ou sofre alterações inesperadas? Nessas situações, especialistas alertam que o público possui direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O coordenador executivo em exercício do Procon de Cachoeiro, Rodrigo Sabino, explica que o consumidor pode exigir reembolso integral em casos de cancelamento ou adiamento de eventos. Segundo ele, o valor devolvido deve incluir também as taxas cobradas no momento da compra.

“Para compras online, o direito de arrependimento permite cancelar em até sete dias após a compra”, destaca o coordenador executivo em exercício do Procon de Cachoeiro, Rodrigo Sabino.

Além disso, Rodrigo Sabino reforça que o consumidor também pode solicitar ressarcimento quando houver mudança da principal atração do evento sem aviso prévio. De acordo com o Procon, é fundamental guardar comprovantes de pagamento, e-mails de confirmação e registros da compra para facilitar possíveis solicitações.

Diante do aumento da venda antecipada de ingressos em shows e festivais, órgãos de defesa do consumidor orientam o público a verificar atentamente as políticas de cancelamento, troca e reembolso antes de finalizar a compra.

Orientações

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não faz distinção acerca da data de compra do ingresso. Observa-se ainda que a publicidade associada à venda não pode levar o consumidor a acreditar que os valores aumentariam no período entre a compra e o show, o incentivando a comprar antecipadamente.

Se o show for adiado, o consumidor tem direito a escolher entre: aceitar a nova data, mantendo seu ingresso válido para o evento remarcado sem arcar com qualquer custo extra, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso;

No caso de cancelamento de um show, o consumidor tem o direito de optar entre receber o valor integral de volta, incluindo taxas e outros encargos, ou aceitar um crédito ou troca por outro evento, conforme previsto no CDC.

No caso de cancelamento de um show, o consumidor tem o direito de optar entre receber o valor integral de volta, incluindo taxas e outros encargos, ou aceitar um crédito ou troca por outro evento, conforme previsto no CDC. Entretanto, se o ingresso for original e comprado na plataforma oficial e a empresa recebeu por isso, independentemente de quem comprou, esse cliente que sofreu o dano poderá ter o direito garantido podendo entrar na Justiça para tentar reaver o dinheiro perdido seja por cancelamento ou adiamento.

Apesar disso, é recomendado evitar adquirir ingressos de cambistas uma vez que essa prática não é amparada pelo CDC. É frequente a ação dessas pessoas que exploram a tecnologia e as redes sociais para tirar vantagem do desejo e da vulnerabilidade dos consumidores.

A empresa deve reembolsar os valores pagos pelos consumidores se não conseguir assegurar a remarcação dos serviços, eventos ou reservas adiados ou cancelados, ou ainda conceder crédito para uso na compra de outros serviços da empresa, de acordo com a escolha do consumidor.

Conte sempre com o Procon!

O órgão de defesa do consumidor está sempre à disposição para auxiliar nas demandas dos consumidores. O atendimento é de segunda a sexta, de 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. Quem preferir, pode agendar seu atendimento previamente através do site: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/. Mais informações no telefone: (28) 3199-1710.