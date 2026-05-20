Procon de Cachoeiro explica novas regras do consignado do INSS

Nesta terça-feira (19), o Governo Federal instaurou novas regras para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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Essa modalidade é aquela em que a parcela é cobrada diretamente do benefício do Instituto e agora não pode comprometer mais de 40% da renda. Antes o limite máximo desse comprometimento com o pagamento das parcelas era de 45%.

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Além disso, a nova regra diz que a validação da operação deverá ser feita por biometria fácil, o que, segundo o próprio INSS, é uma forma de aumentar a segurança de quem solicita esse tipo de empréstimo. Não é mais permitida a contratação de consignado por telefone ou por meio de procuração de terceiros.

Entenda as mudanças

De acordo com o coordenador executivo em exercício do Procon de Cachoeiro, Rodrigo Sabino, as novas medidas adotadas pelo governo buscam conferir mais segurança a essa modalidade de crédito. “Desta forma, o beneficiário estará menos suscetível a sofrer golpes e ter que pagar uma conta que não é sua”, comenta.

Conte com o Procon!

O Procon de Cachoeiro está de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida sobre as novas regras do empréstimo consignado do INSS. O atendimento é feito na sede do órgão, localizada na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu, de segunda a sexta, das 8h às 16h. Quem preferir, pode agendar seu atendimento previamente através do site: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/. Mais informações no telefone (28) 3199-1710.