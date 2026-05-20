Semana do MEI: evento promove encontro gratuito para fortalecer pequenos negócios
A ação tem como objetivo apresentar estratégias simples e práticas para fortalecer os negócios.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em parceria com o Sebrae, realizará na próxima semana, na quinta-feira (28), um encontro especial voltado aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município. A ação tem como objetivo apresentar estratégias simples e práticas para fortalecer os negócios, ampliar as vendas e incentivar o uso de ferramentas acessíveis no dia a dia das empresas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o tema “Inovação descomplicada para vender mais”, o encontro abordará ferramentas simples e estratégias práticas que podem ser aplicadas no cotidiano dos empreendedores para impulsionar resultados e fortalecer a presença dos negócios no mercado.
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O evento acontecerá das 17h às 20h, na unidade do Sebrae em Cachoeiro de Itapemirim, localizada na Avenida Beira Rio, nº 297, bairro Guandu. Durante a programação, os participantes terão acesso a orientações, troca de experiências, conexões e conteúdos voltados à inovação e ao crescimento dos pequenos negócios.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodolfo Fernandes do Carmo, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do empreendedorismo local.
“Os microempreendedores individuais têm um papel fundamental na economia do município. Promover momentos como esse é investir na capacitação, no fortalecimento dos negócios locais e na geração de oportunidades. Queremos mostrar que a inovação pode estar ao alcance de todos, de forma prática e acessível”, afirmou o secretário.
Além das atividades e orientações, os participantes terão a oportunidade de ampliar sua rede de contatos e trocar experiências enquanto desfrutam de um café.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link.
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