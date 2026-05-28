Procon de Cachoeiro suspende atendimento nesta sexta-feira

O Órgão de Defesa do Consumidor de Cachoeiro – Procon – informa que vai suspender o atendimento ao público nesta sexta-feira (29) para a realização de dedetização na sede do órgão, localizada na Rua Bernardo Horta, 204, bairro Guandu, em Cachoeiro, conforme portaria n°1.054/2026 publicada no Diário Oficial do Município em 27 de maio de 2026. Neste dia, os prazos processuais estarão suspensos.

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De acordo com o coordenador executivo de defesa do consumidor em exercício, Rodrigo Sabino, os atendimentos ao público e o expediente interno retornam, normalmente, na segunda-feira (1º), a partir das 8h.

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“Essa atividade que será realizada no órgão se faz necessária para garantir a segurança de nossos servidores e também dos munícipes que nos procuram com suas demandas diariamente”, explicou.

Conte sempre com o Procon!

Não hesite em procurar o órgão de defesa do consumidor, se precisar de ajuda ou orientação. O Procon funciona na Rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Guandu, em Cachoeiro, atendendo de 8h às 16h. Para mais informações, o telefone é (28) 3199-1710. Também é possível agendar o seu atendimento presencial pelo endereço eletrônico: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/.