Procon reforça fiscalização em postos de combustíveis de Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim realizou, entre os dias 5 e 7 de maio, uma operação de fiscalização em postos de combustíveis do município. A ação contou com o apoio do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (IPEM-ES) e ocorreu tanto na sede quanto em localidades do interior.

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Durante a operação, as equipes técnicas analisaram o funcionamento das bombas de abastecimento. Além disso, os fiscais executaram testes em todos os bicos para verificar possíveis falhas ou irregularidades que possam prejudicar os consumidores.

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O coordenador executivo em exercício do Procon, Rodrigo Sabino, explicou que a iniciativa busca garantir segurança e transparência aos motoristas. Assim, segundo ele, caso a fiscalização identifique irregularidades, os estabelecimentos podem sofrer sanções administrativas.

“O posto poderá receber notificações, multas e até interdição de bicos de abastecimento, dependendo da situação encontrada”, afirmou o coordenador Rodrigo Sabino.

Fiscalizações frequentes

Além dessa operação, o Procon mantém fiscalizações frequentes em postos de combustíveis de Cachoeiro. Recentemente, o órgão também promoveu ações conjuntas com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Procon-ES para verificar a qualidade e a procedência dos combustíveis comercializados na cidade.

As equipes também acompanham a composição dos preços praticados pelos estabelecimentos. Para isso, os fiscais solicitam notas fiscais e justificativas sobre reajustes aplicados aos combustíveis. O objetivo, contudo, é ampliar a transparência para o consumidor e assegurar o cumprimento das normas comerciais.

Além das inspeções, o Procon encaminhou um ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Isso porque, o documento pede a apuração de possíveis infrações econômicas relacionadas aos preços dos combustíveis no município.

Força-tarefa nacional reforça combate a abusos

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) participa, desde 2026, de uma força-tarefa nacional voltada ao combate de aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. A iniciativa reúne Procons estaduais e municipais, além da Polícia Federal, ANP e CADE.

A força-tarefa ganhou reforço após as oscilações no mercado internacional provocadas pelos conflitos entre Estados Unidos e Irã. Desde então, os órgãos intensificaram notificações e fiscalizações em postos e distribuidoras de combustíveis em todo o país.

Atualmente, o Procon de Cachoeiro integra essa operação nacional e mantém ações contínuas de fiscalização no município.

Atendimento ao consumidor

O Procon de Cachoeiro atende consumidores de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, nº 204, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os moradores também podem realizar agendamento prévio pelo site Agendamento do Procon de Cachoeiro. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (28) 3199-1710.