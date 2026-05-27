Professores do ES conquistam ouro em Olimpíada Nacional de Matemática

O Espírito Santo foi destaque na Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil (OPMBr), realizada em 2025, com a conquista da medalha de ouro por dois professores da Rede Pública Estadual de Ensino. Esta é a primeira vez que a Rede Estadual capixaba tem dois docentes medalhistas de ouro na competição. Os professores Carlos Alberto Afonso de Almeida Junior e Thiago Cézar de Pádua Rosa ficaram entre os 20 premiados em todo o País e participaram de um intercâmbio educacional na China.

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A OPMBr é uma iniciativa nacional voltada a professores de Matemática e tem como objetivo valorizar a atuação docente, estimular o desenvolvimento profissional e fortalecer práticas pedagógicas na área. No final do ano passado, a Secretaria da Educação (Sedu) aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática, que tem entre seus eixos o incentivo à participação dos professores em iniciativas de formação, reconhecimento e aprimoramento das práticas de ensino.

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As inscrições para a 3ª edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil estão abertas até o dia 31 de maio. Os professores interessados em participar devem realizar a inscrição no site oficial da iniciativa (clique AQUI para acessar).

Com a medalha de ouro, os professores participaram de uma programação internacional acompanhados pela Sociedade Brasileira de Matemática, por representantes da comissão organizadora da olimpíada e pelos demais medalhistas. Durante o intercâmbio na China, o grupo participou de palestras, visitas a escolas e universidades, atividades culturais e debates sobre educação, ensino de Matemática e metodologias pedagógicas.

A experiência teve como foco a troca de conhecimentos sobre diferentes práticas educacionais e formas de organização do ensino da Matemática. Com o retorno ao Espírito Santo, os professores medalhistas têm como compromisso compartilhar os aprendizados do intercâmbio com educadores da Rede, por meio de palestras e oficinas.

Para Thiago Cézar, professor da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Antonio Carneiro Ribeiro, em Guaçuí, a participação na olimpíada e no intercâmbio trouxe novas possibilidades para o trabalho pedagógico. “A experiência teve como foco a troca de conhecimentos sobre educação, ensino de Matemática, cultura e metodologias pedagógicas. Essa vivência contribuiu muito para o meu trabalho na Rede Estadual, porque ampliou minha visão sobre educação e mostrou novas possibilidades de ensino”, destacou.

Carlos Alberto Afonso de Almeida Junior, que atuou na EEEM Ceciliano Abel de Almeida, em São Mateus, e atualmente integra a equipe da Superintendência Regional da Educação (SRE) de São Mateus, também destacou o caráter formativo da experiência. “Foi um período intenso de formação, troca e reflexão. A experiência de conhecer escolas, acompanhar aulas e dialogar com educadores de diferentes contextos contribuiu muito para ampliar minha visão sobre o ensino da Matemática e sobre as possibilidades de trabalho em sala de aula”, afirmou.

Com a adesão ao Compromisso Nacional Toda Matemática e à nova edição da OPMBr, a Sedu incentiva a participação dos professores da Rede Estadual em ações de formação, valorização profissional e troca de experiências, com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes.