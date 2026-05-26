Espírito Santo

Sesc-ES promove atividades gratuitas no Dia do Desafio 2026

O Dia do Desafio (DDD) é um evento de incentivo ao esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental.

Dia do Desafio 2026
Foto: Divulgação

Prepare-se para participar do maior movimento em prol da saúde e lazer, na quarta-feira (27), com atividades no Sesc Espírito Santo. O Dia do Desafio (DDD) é uma iniciativa que promove o incentivo à prática de atividades físicas com saúde, bem-estar e confraternização. A programação terá atividades gratuitas e abertas ao público nas unidades de Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus.

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O Dia do Desafio (DDD) é um evento de incentivo ao esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental. Realizada anualmente, sempre na última quarta-feira de maio, a campanha promove o incentivo à prática regular de atividades físicas, estimulando pessoas de todas as idades a realizarem ao menos 15 minutos de movimento ao longo do dia.

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Mais do que uma mobilização pontual, o projeto fortalece o compromisso institucional com a promoção da saúde, qualidade de vida, inclusão social e democratização do acesso ao esporte e lazer.

A edição 2026 traz como tema central: “Esporte é Direito!”, reforçando o esporte como ferramenta de transformação social, pertencimento, cidadania e desenvolvimento humano.

Sobre o DDD

A iniciativa foi criada em 1983, no Canadá, pelo prefeito de Saskatoon. Em meio a um inverno rigoroso, ele sugeriu que a comunidade fosse realizar uma caminhada para se aquecer. Nos anos seguintes, as cidades vizinhas passaram a ser convidadas para participar da mobilização. O Sesc São Paulo realizou o primeiro DDD no Brasil em 1995, em uma parceria com a TAFISA (The Association For International Spport For All). Desde então, o Sesc participa do DDD, com ações em todas as regionais do país.

Confira a programação aberta ao público:

Sesc Vila Velha

  • Aulão de hidroginástica – 9h
  • Recreação esportiva – 9h
  • Aulão de hidroginástica – 15h
  • Recreação esportiva – 16h
  • Aulão de circuito funcional – 18h

Sesc Cariacica

  • Aulão de hidroginástica – 7h
  • Aulão de natação adulto – 8h
  • Aulão de natação infantil – 9h
  • Aulão de natação – 14h
  • Aulão de hidroginástica – 15h
  • Aulão de natação – 16h

Sesc Guarapari

  • Alongamento com ritmos – 14h20
  • Aulão de pilates solo – 15h
  • Circuito funcional – 17h
  • Oficina de beach tennis – 17h10
  • Circuito funcional – 18h10

Sesc Linhares

  • Circuito funcional – 18h

Sesc São Mateus

  • Circuito funcional – 9h
  • Aula de natação – 9h30
  • Alongamento e caminhada – 14h30
  • Aula de fit dance – 16h
  • Corrida atletismo para crianças – 16h

Sesc Cachoeiro de Itapemirim

  • Alongamento dinâmico ao ar livre – 9h
  • Desafio cooperativo – 9h40
  • Gincana cooperativa (circuitos recreativos com brincadeiras clássicas como corrida no saco, cabo de guerra, ovo na colher) – 14h30

Sesc Colatina

  • Alongamento e caminhada – 7h30
  • Aulão de hidroginástica – 8h30

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