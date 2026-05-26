Sesc-ES promove atividades gratuitas no Dia do Desafio 2026
O Dia do Desafio (DDD) é um evento de incentivo ao esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental.
Prepare-se para participar do maior movimento em prol da saúde e lazer, na quarta-feira (27), com atividades no Sesc Espírito Santo. O Dia do Desafio (DDD) é uma iniciativa que promove o incentivo à prática de atividades físicas com saúde, bem-estar e confraternização. A programação terá atividades gratuitas e abertas ao público nas unidades de Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Dia do Desafio (DDD) é um evento de incentivo ao esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental. Realizada anualmente, sempre na última quarta-feira de maio, a campanha promove o incentivo à prática regular de atividades físicas, estimulando pessoas de todas as idades a realizarem ao menos 15 minutos de movimento ao longo do dia.
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Mais do que uma mobilização pontual, o projeto fortalece o compromisso institucional com a promoção da saúde, qualidade de vida, inclusão social e democratização do acesso ao esporte e lazer.
A edição 2026 traz como tema central: “Esporte é Direito!”, reforçando o esporte como ferramenta de transformação social, pertencimento, cidadania e desenvolvimento humano.
Sobre o DDD
A iniciativa foi criada em 1983, no Canadá, pelo prefeito de Saskatoon. Em meio a um inverno rigoroso, ele sugeriu que a comunidade fosse realizar uma caminhada para se aquecer. Nos anos seguintes, as cidades vizinhas passaram a ser convidadas para participar da mobilização. O Sesc São Paulo realizou o primeiro DDD no Brasil em 1995, em uma parceria com a TAFISA (The Association For International Spport For All). Desde então, o Sesc participa do DDD, com ações em todas as regionais do país.
Confira a programação aberta ao público:
Sesc Vila Velha
- Aulão de hidroginástica – 9h
- Recreação esportiva – 9h
- Aulão de hidroginástica – 15h
- Recreação esportiva – 16h
- Aulão de circuito funcional – 18h
Sesc Cariacica
- Aulão de hidroginástica – 7h
- Aulão de natação adulto – 8h
- Aulão de natação infantil – 9h
- Aulão de natação – 14h
- Aulão de hidroginástica – 15h
- Aulão de natação – 16h
Sesc Guarapari
- Alongamento com ritmos – 14h20
- Aulão de pilates solo – 15h
- Circuito funcional – 17h
- Oficina de beach tennis – 17h10
- Circuito funcional – 18h10
Sesc Linhares
- Circuito funcional – 18h
Sesc São Mateus
- Circuito funcional – 9h
- Aula de natação – 9h30
- Alongamento e caminhada – 14h30
- Aula de fit dance – 16h
- Corrida atletismo para crianças – 16h
Sesc Cachoeiro de Itapemirim
- Alongamento dinâmico ao ar livre – 9h
- Desafio cooperativo – 9h40
- Gincana cooperativa (circuitos recreativos com brincadeiras clássicas como corrida no saco, cabo de guerra, ovo na colher) – 14h30
Sesc Colatina
- Alongamento e caminhada – 7h30
- Aulão de hidroginástica – 8h30
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