Programa Sementes leva inovação capixaba ao cenário global

O Programa Sementes, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), alcança mais um marco internacional.

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A capixaba Alessandra Zanardi Pagung, cofundadora e CTO da Fire Aceleradora de Projetos, startup acelerada pelo programa, será uma das keynote speakers da segunda edição da conferência internacional TECHNOVA 2.0 2026, organizada pela Eudoxia Research University em parceria com o Eudoxia Research Centre e o Universal World Research Innovation Centre.

O evento acontece nos dias 28 e 29 de maio, em formato online, via Zoom, reunindo pesquisadores, cientistas e lideranças mundiais para discutir tendências em tecnologia, ciência e inovação multidisciplinar.

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A participação da pesquisadora de Linhares ganha ainda mais relevância por representar o potencial de internacionalização fomentado pelo Programa Sementes. Durante a conferência, Alessandra apresentará a tese “Empathic Systems: Designing Technology Platforms for Multidimensional Organizational Wellbeing in Healthcare Environments”, baseada em sua pesquisa de pós-doutorado na Eudoxia Research University.

Como estudo de caso da pesquisa, ela levará ao cenário internacional a plataforma Gaya Conecta, healthtech desenvolvida pela Fire Aceleradora de Projetos no âmbito do Programa Sementes. Em operação comercial em 2026, a plataforma propõe um modelo de cuidado mediado por tecnologia, unindo atendimento inteligente, monitoramento clínico e ferramentas de relacionamento entre profissionais da saúde e pacientes.

Segundo Alessandra, a participação no evento reforça o papel da inovação capixaba no cenário global. “Levar uma solução desenvolvida no Espírito Santo para um palco internacional de pesquisa e inovação demonstra que o Estado tem plena capacidade de produzir tecnologia com impacto humano e relevância global. O Programa Sementes teve papel fundamental nesse processo de amadurecimento e estruturação da tecnologia da startup”, destaca.

A coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, ressalta que a presença da startup em uma conferência internacional demonstra o alcance da iniciativa. “O Sementes foi criado justamente para abrir caminhos e ampliar horizontes para startups capixabas. Ver uma empresa acelerada pelo programa ocupando espaços internacionais de pesquisa e inovação mostra que estamos fortalecendo negócios com potencial global e conectando o Espírito Santo aos principais ecossistemas de inovação do mundo”, afirma.

Já o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, destaca a importância estratégica do programa para o desenvolvimento do ecossistema capixaba. “O Programa Sementes representa um investimento direto na transformação de ideias inovadoras em negócios competitivos. Quando uma startup acelerada pelo programa alcança reconhecimento internacional, mostramos que o Espírito Santo está preparado para exportar conhecimento, tecnologia e inovação”, pontua.

A pesquisa apresentada por Alessandra aborda a chamada “Empathy Tech”, categoria emergente de soluções digitais voltadas à promoção do cuidado e do bem-estar em ambientes de saúde. A proposta defende que tecnologia e empatia podem atuar juntas para criar experiências mais humanizadas no acompanhamento clínico.

Programa Sementes amplia oportunidades de internacionalização para startups

Criado para impulsionar negócios inovadores no interior do Espírito Santo, o Programa Sementes vem se consolidando como uma importante porta de entrada para startups que desejam crescer, ganhar mercado e alcançar conexões nacionais e internacionais.

Desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), o programa oferece aceleração, mentorias, capacitação e suporte estratégico para empresas em fase de desenvolvimento.

Além de fortalecer o ecossistema de inovação capixaba, o Sementes tem ampliado a visibilidade de startups aceleradas em ambientes de pesquisa, tecnologia e negócios ao redor do mundo. A participação da Fire Aceleradora de Projetos na conferência internacional TECHNOVA 2.0 2026 é um exemplo de como o programa contribui para abrir espaços de internacionalização, conexões globais e novas oportunidades para empreendedores capixabas.