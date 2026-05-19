Programa Sementes será destaque na Cidade Expo Inovadora

Com estande interativo, participação na programação oficial e ações voltadas à inovação e ao empreendedorismo, o Programa Sementes, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), será um dos destaques da Cidade Expo Inovadora, que acontece nesta quarta-feira (20) e na quinta-feira (21), em Alegre, no Sul do Estado.

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O evento reunirá estudantes, empreendedores, profissionais e instituições em uma ampla programação dedicada à tecnologia, inteligência artificial, cidades inteligentes e profissões do futuro.

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Promovido no Parque de Exposição de Alegre, com entrada gratuita, o encontro será um importante ambiente de conexão entre educação, inovação e desenvolvimento regional no interior capixaba. Durante os dois dias de evento, o Programa Sementes contará com um estande para apresentar suas ações de aceleração de startups, qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo inovador, além de orientar jovens e empreendedores sobre oportunidades disponíveis no ecossistema de inovação do Espírito Santo.

Segundo a coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, o evento também representa uma oportunidade de aproximação com jovens talentos e novos empreendedores capixabas.

“O Programa Sementes nasce justamente para conectar talento, inovação e oportunidade. Participar da Cidade Expo Inovadora é uma forma de mostrar aos jovens e empreendedores do interior que eles podem transformar ideias em negócios, acessar conhecimento e fazer parte do ecossistema de inovação do Espírito Santo”, destaca.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, a participação da Secti no evento reforça o compromisso do Governo do Estado com a interiorização da inovação e da educação profissional.

“A inovação precisa chegar a todos as regiões do Espírito Santo. Eventos como a Cidade Expo Inovadora fortalecem esse movimento de interiorização da ciência, da tecnologia e da educação profissional, aproximando a população das profissões do futuro e criando oportunidades reais para o desenvolvimento regional”, afirma.

Profissões do Futuro e Inteligência Artificial

Entre os destaques da programação está o painel “Profissões do Futuro e Inteligência Artificial”, realizado no primeiro dia do evento, abordando os impactos das novas tecnologias nas carreiras e no mercado de trabalho. A proposta é apresentar tendências, novas competências exigidas pelas empresas e caminhos para formação e inserção profissional em áreas ligadas à inovação.

Além das palestras e painéis, a Cidade Expo Inovadora contará com networking, apresentações culturais, debates sobre cidades inteligentes e empreendedorismo jovem, fortalecendo a conexão entre conhecimento, tecnologia e transformação social.

Programação

Dia 20 maio

13h – Abertura e acolhida

14h – Abertura oficial e lançamento da 2ª edição do programa Gênesis Caparaó

14h30 – Painel: Cidades Inteligentes na Prática – Lab Escritório de Dados / Prefeitura de Alegre

15h45 – Profissões do Futuro e Inteligência Artificial – Ifes Alegre

17h – Painel Jovem: Empreendedorismo e Protagonismo

19h – Música ao vivo – Área de Alimentação

Dia 21 maio

13h – Abertura do dia

13h30 – Inovação que Gera Desenvolvimento Local – Ufes

15h – Painel Programas Sementes / Seeds / Gênesis

17h – Painel: Jovens, Tecnologia e Futuro (Secti)

19h – Música ao vivo – Área de Alimentação

Cidade Expo Inovadora – Alegre 2026

Local: Parque de Exposição de Alegre