Projeto prevê desconto salarial para deputados no Espírito Santo; entenda a medida

Deputados estaduais do Espírito Santo poderão ter os salários cortados caso faltem a sessões ordinárias e extraordinárias, on line ou híbridas, na Assembleia Legislativa. A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora da Casa de Leis, nesta segunda-feira (18).

A proposta altera os artigos 23, 289 e 305 do Regimento Interno. O projeto prevê a possibilidade de desconto de um trinta avos do subsídio mensal dos deputados, cerca de R$ 1,1 mil. Atualmente os proventos dos parlamentares capixabas são de R$ 34,7 mil.

Entretanto, a medida só será aplicada aos deputados que faltarem as sessões sem apresentar justificativa.