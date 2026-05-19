Projeto prevê desconto salarial para deputados no Espírito Santo; entenda a medida
A proposta altera os artigos 23, 289 e 305 do Regimento Interno.
Deputados estaduais do Espírito Santo poderão ter os salários cortados caso faltem a sessões ordinárias e extraordinárias, on line ou híbridas, na Assembleia Legislativa. A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora da Casa de Leis, nesta segunda-feira (18).
A proposta altera os artigos 23, 289 e 305 do Regimento Interno. O projeto prevê a possibilidade de desconto de um trinta avos do subsídio mensal dos deputados, cerca de R$ 1,1 mil. Atualmente os proventos dos parlamentares capixabas são de R$ 34,7 mil.
Entretanto, a medida só será aplicada aos deputados que faltarem as sessões sem apresentar justificativa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726