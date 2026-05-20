Projeto social leva atendimento especializado para comunidades de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está ampliando as ações de proteção e acolhimento à população com a iniciativa “CREAS Presente”. A ação surge como uma estratégia de fortalecimento da atuação social e comunitária do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, levando os serviços socioassistenciais de forma itinerante, preventiva e informativa para diferentes regiões do município.

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O principal objetivo da iniciativa é aproximar os serviços da comunidade, ampliando o acesso da população às orientações, atendimentos e ações desenvolvidas pelo CREAS. A proposta busca promover acolhimento, escuta qualificada, orientação social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, especialmente junto às famílias e indivíduos em situação de violação de direitos.

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As atividades do CREAS Presente serão realizadas em bairros, escolas, instituições parceiras, praças públicas e comunidades, fortalecendo a presença da rede de proteção social nos territórios. Entre os temas abordados estão a prevenção às violências, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o enfrentamento à violência contra a mulher, o combate ao trabalho infantil, além de orientações relacionadas às medidas socioeducativas e demais demandas acompanhadas pelo serviço especializado.

A iniciativa também reforça a importância da atuação preventiva e da aproximação do poder público com a população, garantindo que as informações e os serviços cheguem de forma mais acessível às comunidades.

“O CREAS Presente representa o compromisso da gestão municipal em estar cada vez mais próxima da população, levando orientação, acolhimento e informação para os territórios. Nosso objetivo é fortalecer a rede de proteção social e garantir que os serviços cheguem às famílias que mais precisam, promovendo um atendimento mais humanizado, acessível e eficiente”, destacou, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca.