Projeto transforma tampinhas em cadeiras de rodas em Iúna

A professora de matemática e artesã católica Fátima Aparecida Assis de Souza Amorim criou o projeto “Rodando com Tampinhas” e mobilizou escolas, igrejas e comunidades em Iúna.

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A idealizadora Fátima Amorim explica que iniciou a ação em 2023, após sugestão da irmã. Inicialmente, ela pensou em ajudar animais. No entanto, decidiu ampliar o impacto social ao conhecer iniciativas que arrecadavam tampinhas para compra de cadeiras de rodas.

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A professora apresentou o projeto à Câmara de Vereadores e, em seguida, iniciou visitas a escolas e igrejas. Além disso, utilizou as redes sociais para ampliar a divulgação e atrair participantes.

A mobilização cresceu rapidamente. Crianças, famílias, comerciantes e fiéis passaram a colaborar com a coleta de tampinhas e outros materiais recicláveis. Dessa forma, o projeto ganhou força e ampliou seu alcance.

Os resultados já aparecem. O grupo arrecadou mais de 3,5 toneladas de material, que geraram R$ 6.320,50. Com esse valor, o projeto adquiriu 12 cadeiras de rodas, hoje disponibilizadas para empréstimo a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Fátima Amorim destaca o impacto da iniciativa. Segundo ela, o projeto retira resíduos do meio ambiente e, ao mesmo tempo, ajuda quem precisa. Além disso, fortalece o espírito de solidariedade.

A ação ultrapassou os limites do município e passou a receber doações de cidades vizinhas. Assim, a corrente de colaboração continua crescendo e envolvendo diferentes comunidades.

Por fim, o projeto também cumpre um papel educativo. Ao envolver crianças e famílias, promove a conscientização sobre reciclagem e descarte correto. A meta, agora, é ampliar a arrecadação e adquirir mais cadeiras, incluindo modelos de banho.