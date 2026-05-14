Marataízes: veja como se inscrever nos cursos gratuitos do Programa Qualificar

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Superintendência do Trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT), divulgou, nesta terça-feira (12), a abertura das inscrições para mais cursos do Programa Qualificar ES.

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O período de inscrições vai até o próximo dia 27 de maio. O resultado do processo seletivo será divulgado em 10 de junho e a matrícula será feita nos dias 11 e 12 de junho.

O início das aulas está confirmado para o dia 16 de junho. Faça já sua inscrição no site:* www.qualificar.es.gov.br

Veja abaixo as opções de cursos disponíveis:

CURSO – MANHÃ (08h às 12h) *DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE *

CURSO – TARDE (13h às 17h) * ARGILOTERAPIA E REVITALIZAÇÃO FACIAL *

(Dias: terça, quarta e quinta).

Não perca essa chance de se qualificar com qualidade. Serão 32 aulas por aproximadamente dois meses e duas semanas.

Para se inscrever nos cursos é obrigatório ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; residir em Marataízes; e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

Os cursos serão ministrados na sede do Cadastro Único em Marataízes, localizado na Rua Filemon Tenório, s/n – Bairro Filemon Tenório, Marataízes – ES.

E atenção! Se for a sua primeira vez fazendo uma inscrição no Qualificar ES clique nesse link (https://inscricao.secti.es.gov.br/cadastrar) para realizar o cadastro e em seguida acessar aos cursos nos quais deseja se inscrever.

Se você já tem um cadastro é bem mais rápido! Clique nesse link (https://inscricao.secti.es.gov.br/entrar), faça o lovin e se inscreva no curso em que desejar se.

Não lembra do login e senha? Tudo bem, você pode acessar esse link para conferir e pedir ajuda, se for necessário:

(https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco)

O Programa

Criado em maio de 2019, o Qualificar ES tem como missão promover a formação profissional do cidadão capixaba. Com foco na empregabilidade, no empreendedorismo e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) amplia o acesso a cursos gratuitos em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado.