Resultado da Mega-Sena 30 anos: veja números e ganhadores

O concurso especial Mega-Sena 30 anos foi realizado na manhã deste domingo (24), com prêmio estimado em R$ 320 milhões. De acordo com as regras divulgadas pela Caixa, a edição comemorativa não permite acúmulo do valor principal.

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As dezenas sorteadas no concurso 3010 foram: 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47.

Por se tratar de um sorteio especial, caso nenhuma aposta acerte os seis números, o prêmio é distribuído entre os ganhadores da quina e, posteriormente, das demais faixas de premiação.

O próximo concurso regular da Mega-Sena será o de número 3011. Diferentemente da edição comemorativa, ele poderá acumular normalmente.

A Mega-Sena costuma realizar sorteios às terças-feiras, mas o concurso especial de 30 anos aconteceu excepcionalmente neste domingo (24). Inicialmente, o prêmio estimado para a edição comemorativa era de R$ 300 milhões.