Resultado Lotofácil 3693: aposta de Castelo acerta dezenas e fatura prêmio

O concurso 3693 da Lotofácil 3693 foi sorteado neste sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiou apostas registradas em diferentes cidades do Espírito Santo com 14 acertos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Em Bom Jesus do Norte, uma aposta simples feita na Lotérica Boa Nova recebeu R$ 1.548,47. O mesmo valor foi pago para jogos registrados em Colatina, Domingos Martins, Marechal Floriano, Rio Bananal, Sooretama e Vitória.

Na cidade de Castelo, uma aposta realizada na Forno Grande Loterias Ltda se destacou ao acertar 14 dezenas em um jogo com 18 números, garantindo prêmio de R$ 6.193,88.

Já em Vila Velha, uma aposta feita pelos canais eletrônicos da Caixa acertou 14 números em um jogo com 16 dezenas e faturou R$ 3.096,94.

Entre os premiados do Estado, também houve um bolão registrado em Colatina, na Lotérica Belei Ltda, com participação de sete cotas.

Os números sorteados foram: 01-04-06-07-09-10-11-13-14-16-17-18-20-21-25