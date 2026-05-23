Ricardo Ferraço entrega obras e reforça compromisso do governo com o interior do ES

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, realizou, nesta sexta-feira (22), uma agenda de entregas e anúncios de novos investimentos em Ecoporanga. Foram inauguradas obras de pavimentação e drenagem, assinadas ordens de serviço para novas intervenções em infraestrutura urbana, além da autorização de obras voltadas à contenção de enchentes e ampliação da rede de saúde pública do município.

“Nosso compromisso com o interior do Estado se consolida com entregas estruturantes e investimentos que mudam a qualidade de vida da população. Em Ecoporanga não poderia ser diferente. Veja os avanços importantes que estamos promovendo nas obras de pavimentação e infraestrutura, intervenções que transformam a realidade da cidade e levam mais dignidade para as pessoas. Além disso, estamos fortalecendo a atenção básica em saúde e trabalhando em parceria com os municípios para garantir desenvolvimento e oportunidades em todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou o governador Ricardo.

Durante a agenda, foram entregues as obras de pavimentação e drenagem da Avenida Jorvalin Jerônimo de Souza, no Centro, e das ruas Zuleica Bermudes Figueiredo, Teófilo Pinto de Campos Figueiredo, Padre Carlos Furbeta, Rua B e Avenida Santos Dumont, no bairro Vila Nova. Com investimento de R$ 3,5 milhões, foi realizada a pavimentação de 13 mil metros quadrados de vias em blocos de concreto, além da implantação de rede de drenagem, meio-fio, passeios, poços de visita e caixas ralo.

Também foi assinada a ordem de serviço para execução das obras de pavimentação em blocos de concreto e drenagem de ruas no bairro Bela Vista. O investimento é de R$ 5,3 milhões e prevê intervenções em mais de 5,2 mil metros quadrados, incluindo implantação de calçada cidadã, meio-fio, sarjeta e rede de drenagem.

“Estamos entregando obras que mudam a realidade das pessoas e autorizando novos investimentos que continuarão transformando a cidade. É a infraestrutura chegando onde a população precisa, garantindo mais dignidade, mobilidade e desenvolvimento para Ecoporanga”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Foram inauguradas as obras de pavimentação em blocos de concreto na Rodovia ES-313, no trecho entre a sede de Ecoporanga e a comunidade de Santa Rita até a Associação dos Servidores Públicos Municipais, além da ampliação da ponte sobre o Córrego do Feixe.

O governador Ricardo Ferraço assinou ainda a ordem de serviço para revitalização do passeio público às margens do Rio Dois de Setembro, além da autorização da licitação para construção de muro de gabião na região central do município. As duas intervenções somam aproximadamente R$ 8,23 milhões em investimentos, com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas.

A revitalização prevê a construção de passeio público com mais de 700 metros de extensão em cada margem do rio, implantação de rampas de acessibilidade, drenagem pluvial, guarda-corpo, bancos, mesas de convivência e áreas de permanência. Já o muro de gabião será construído em ambas as margens do Rio Dois de Setembro, com o objetivo de reduzir riscos de alagamentos e garantir mais segurança para moradores e comerciantes da região.

“O investimento vai proporcionar mais proteção contra os transtornos causados pelas enchentes, além de garantir um novo espaço de convivência e qualidade de vida para a população”, destacou o secretário de Estado do Governo, Pedro Caçador Netto.

Na área da saúde, foi assinada a ordem de serviço para construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros Vila Nova e Prata dos Baianos. As unidades fazem parte do Plano Decenal SUS APS +10, iniciativa do Governo do Estado voltada ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. O investimento estadual é de R$ 3,5 milhões.

“O Plano Decenal APS +10 está transformando a saúde pública capixaba. Cada nova UBS representa mais acesso, acolhimento e resolutividade para a população”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa.

O município de Ecoporanga será contemplado com cinco novas UBS, totalizando mais de R$ 9 milhões em investimentos estaduais.