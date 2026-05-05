Santuário em Castelo celebra 32 anos; veja programação

O Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo se prepara para receber centenas de fiéis em Castelo. A tradicional festa acontece entre os dias 9 e 13 de maio e marca os 32 anos do espaço.

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A idealizadora Dona Nelza Bassani Costa iniciou a trajetória do santuário após relatar uma experiência de fé. Segundo ela, enfrentou problemas de saúde e confiou a cura à intercessão de Maria. Após alcançar a graça, passou a organizar momentos de oração e encontros religiosos.

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Com o tempo, a mobilização cresceu. Em 1994, relatos de manifestações fortaleceram a devoção e impulsionaram a criação do santuário, que se tornou referência espiritual no estado.

O local, situado no alto do Monte Santo, reúne símbolos marcantes da fé. As 33 cruzes representam os anos de vida de Jesus Cristo e convidam à reflexão. Assim, o espaço atrai visitantes em busca de espiritualidade.

A programação da festa inclui celebrações ao longo de cinco dias. Inicialmente, a abertura ocorre no sábado (9), com evento promovido pela Renovação Carismática Católica. Em seguida, missas serão realizadas diariamente, conduzidas por diferentes celebrantes.

O ponto alto acontece na quarta-feira (13), com procissão e missa solene. Após a celebração, os fiéis participam de um momento de confraternização.

O santuário consolidou sua importância ao longo dos anos. O espaço reúne relatos de graças alcançadas e recebe visitantes de diversas regiões. Além disso, permanece aberto diariamente para oração.

Por fim, a organização convida a população a participar. Dessa forma, a festa reforça a união entre fé, comunidade e tradição no Espírito Santo.

Serviço

Festa em Louvor à Imaculada Esposa do Espírito Santo

Local: Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo

Endereço: Comunidade de Aracuí, zona rural de Castelo

Data: de 09 a 13 de maio de 2026

Programação:

09/05 (sábado): Abertura com o III Ruah (RCC), às 17h30

10/05 (domingo): Santa Missa às 10h, com padre Luiz de Carvalho Serafim

11/05 (segunda-feira): Missa às 19h, com padre Carlos Renato Carriço Gomes

12/05 (terça-feira): Missa às 19h, com frei Antônio Rabanal

13/05 (quarta-feira): Procissão às 14h e Missa solene às 15h, presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa

Funcionamento do Santuário: aberto diariamente, das 7h às 18h

Entrada: gratuita

Orientação: fiéis são convidados a levar a família e, se possível, contribuir com alimentos para partilha