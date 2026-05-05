Santuário em Castelo celebra 32 anos; veja programação
Celebração acontece entre os dias 9 e 13 de maio e marca os 32 anos de um dos principais pontos de peregrinação do estado
O Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo se prepara para receber centenas de fiéis em Castelo. A tradicional festa acontece entre os dias 9 e 13 de maio e marca os 32 anos do espaço.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A idealizadora Dona Nelza Bassani Costa iniciou a trajetória do santuário após relatar uma experiência de fé. Segundo ela, enfrentou problemas de saúde e confiou a cura à intercessão de Maria. Após alcançar a graça, passou a organizar momentos de oração e encontros religiosos.
Leia também: Projeto transforma tampinhas em cadeiras de rodas em Iúna
Com o tempo, a mobilização cresceu. Em 1994, relatos de manifestações fortaleceram a devoção e impulsionaram a criação do santuário, que se tornou referência espiritual no estado.
O local, situado no alto do Monte Santo, reúne símbolos marcantes da fé. As 33 cruzes representam os anos de vida de Jesus Cristo e convidam à reflexão. Assim, o espaço atrai visitantes em busca de espiritualidade.
A programação da festa inclui celebrações ao longo de cinco dias. Inicialmente, a abertura ocorre no sábado (9), com evento promovido pela Renovação Carismática Católica. Em seguida, missas serão realizadas diariamente, conduzidas por diferentes celebrantes.
O ponto alto acontece na quarta-feira (13), com procissão e missa solene. Após a celebração, os fiéis participam de um momento de confraternização.
O santuário consolidou sua importância ao longo dos anos. O espaço reúne relatos de graças alcançadas e recebe visitantes de diversas regiões. Além disso, permanece aberto diariamente para oração.
Por fim, a organização convida a população a participar. Dessa forma, a festa reforça a união entre fé, comunidade e tradição no Espírito Santo.
Serviço
Festa em Louvor à Imaculada Esposa do Espírito Santo
Local: Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo
Endereço: Comunidade de Aracuí, zona rural de Castelo
Data: de 09 a 13 de maio de 2026
Programação:
09/05 (sábado): Abertura com o III Ruah (RCC), às 17h30
10/05 (domingo): Santa Missa às 10h, com padre Luiz de Carvalho Serafim
11/05 (segunda-feira): Missa às 19h, com padre Carlos Renato Carriço Gomes
12/05 (terça-feira): Missa às 19h, com frei Antônio Rabanal
13/05 (quarta-feira): Procissão às 14h e Missa solene às 15h, presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa
Funcionamento do Santuário: aberto diariamente, das 7h às 18h
Entrada: gratuita
Orientação: fiéis são convidados a levar a família e, se possível, contribuir com alimentos para partilha
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726