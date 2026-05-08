Saúde de Marataízes ganha reforço com nova ambulância

A Prefeitura de Marataízes recebeu, nesta quarta-feira (6), uma nova ambulância para reforçar o atendimento de saúde no município. A ação ocorre em parceria com o Governo do Estado.

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Com isso, a gestão amplia a frota disponível e melhora a resposta em casos de urgência e emergência. Além disso, o novo veículo garante mais segurança no transporte de pacientes.

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Segundo a administração municipal, a ambulância fortalece a estrutura da rede pública. Dessa forma, os profissionais conseguem atuar com mais eficiência no atendimento à população.

Ao mesmo tempo, o investimento reforça o compromisso com uma saúde mais acessível e humanizada. Assim, o município avança na oferta de serviços essenciais.

Por fim, a chegada do veículo representa mais qualidade no atendimento diário. Consequentemente, moradores passam a contar com mais agilidade e suporte nos momentos de necessidade.