SESI Cachoeiro conquista prêmio internacional nos EUA

O SESI Espírito Santo conquistou um resultado histórico no FIRST Championship 2025/2026, realizado em Houston, nos Estados Unidos. A equipe Tech Dragons, do SESI Cachoeiro de Itapemirim, venceu o Design Award. O prêmio reconhece excelência em engenharia, inovação, organização e comunicação no desenvolvimento do robô.

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Assim, com o resultado, a Tech Dragons se tornou a primeira equipe capixaba a disputar a categoria FIRST Tech Challenge (FTC) em nível mundial. Além disso, também é a primeira do Espírito Santo a conquistar uma premiação na competição.

Integrante da equipe, a estudante Alicia Lima, de 17 anos, destacou o alto nível do campeonato. Nesse sentido, ela afirmou que o grupo desenvolveu o robô do zero, com soluções diferentes das tradicionais, o que chamou a atenção dos jurados.

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Técnico da equipe e professor de Ciências Humanas, Leandro Bayerl ressaltou que o desempenho demonstra o potencial dos estudantes e o trabalho desenvolvido ao longo das temporadas. Já o superintendente do SESI ES, Geferson dos Santos, afirmou que a conquista fortalece o modelo educacional da instituição.

Destaque

Além da premiação da Tech Dragons, o estudante Lucas Emanuel Lopes, de 16 anos, participou de uma agenda internacional como finalista do Leadership Award, após liderar um documentário sobre questões raciais no Brasil.

Outro integrante da delegação, Henrique Santana, de 16 anos, afirmou que a robótica influenciou sua decisão de seguir carreira na área de ciência da computação.

Dessa forma, a recepção da equipe no Espírito Santo contou com a presença do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso Soares Junior, que destacou a importância da conexão entre educação e tecnologia para o desenvolvimento de talentos.

Ao todo, o Brasil conquistou nove prêmios nas três categorias do FIRST Championship. A competição reuniu mais de mil equipes de 66 países e contou com a participação de 17 equipes brasileiras.