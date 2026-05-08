Sine de Cachoeiro abre 267 vagas de emprego nesta sexta-feira
Órgão reúne oportunidades para diferentes áreas e níveis de escolaridade; atendimento ocorre no Centro da cidade
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou 267 vagas de emprego para esta sexta-feira (8). As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o painel, há vagas para funções como auxiliar de produção, atendente de balcão, servente de obras e operador de máquinas. Além disso, também surgem oportunidades para vendedor, eletricista e motorista.
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O órgão atende candidatos que buscam inserção no mercado de trabalho. Por isso, os interessados devem comparecer presencialmente ao local com documentos pessoais atualizados.
Além disso, o Sine reforça que algumas vagas exigem experiência comprovada ou escolaridade específica. Entretanto, outras funções não exigem experiência, o que amplia as chances para iniciantes.
Outro ponto importante é que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Dessa forma, o candidato deve procurar atendimento o quanto antes para garantir participação nos processos seletivos.
O atendimento acontece na Rua Costa Pereira, nº 100, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O funcionamento ocorre em horário comercial, conforme organização do órgão.
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