Sine de Marataízes abre centenas de vagas de emprego

As dependências da agência do Sistema Nacional de Empregos (SINE), órgão da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASTH), ficaram lotadas nesta sexta-feira, 15 de maio. Eram centenas de pessoas realizando a 5ª etapa do processo de seleção para o preenchimento das vagas de emprego em um supermercado.

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Ao todo estão sendo oferecidas mais de 300 oportunidades de trabalho formal na filial da rede de atacarejo Sempre Tem, do Grupo Carone, da Grande Vitória. Várias dessas vagas já foram definidas nas quatro etapas anteriores de seleção.

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Aqui no Sul do Espírito Santo o grupo já possuía uma grande filial em Cachoeiro de Itapemirim e escolheu Marataízes para ampliar a rede. A Pérola Capixaba atualmente é o segundo Município sulino em população e possui um comércio que não pára de crescer.

O novo supermercado fica na Avenida Rubens Rangel, em frente a agência do SICREDI. Mais um grande empreendimento que chega na cidade que mais cresce no Sul do Estado.